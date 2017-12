24/12/2017 -

Al contemplar el pesebre, vemos la fragilidad de Dios que quiso hacerse hombre, niño envuelto en pañales, para mostrarnos que la vida humana siempre es digna y merecedora de dignidad. Al contemplar el pesebre vemos a esa familia, la de Nazaret, como tantas otras hoy, despojada de la posibilidad de ver nacer a sus hijos en la seguridad de un hogar decoroso, plausible de sufrir desdichas, a pesar del amor que les sobra y la fe que los invita a confiar. Al contemplar el pesebre vemos el peregrinar de los pastores, que representan a millones de hermanos que huyen de la guerra, de la pobreza, de la desolación, y que sin embargo, son capaces de tomarse un tiempo para escuchar la Buena Noticia: "Les ha nacido un Salvador" y a pesar de sus miedos, creen y van al encuentro de Jesús para adorarlo. Al contemplar el pesebre vemos también el corazón solidario de aquellos que recibieron en su casa, aunque sea en el establo, a estos forasteros que no encontraron dónde habitar mientras la madre, María, daba a luz a su hijo Jesús, el Dios que salva. Como ellos, cuántos se pasan la vida, y las Navidades consolando, amando, sirviendo. Qué hermoso es ver a estos hermanos, de corazón generoso, asistiendo a los necesitados, curando sus heridas en los hospitales, acompañando con su presencia amiga en hogares y albergues para personas en situación de calle, cantando villancicos por las calles del barrio, llevando un poco de ternura a los que sufren, visitando a los presos, compartiendo la vida, simplemente como lo hizo Jesús. Al contemplar el pesebre vemos a esa mujer creyente, que supo decir sí a Dios, y que gracias a ese sí, Dios llegó a nuestro mundo, haciéndose humanidad, historia de salvación, luz que nos aleja del pecado y de la muerte, mesa inclusiva donde se parte y comparte el pan de la vida, cáliz que invita a beber del vino nuevo que trae Jesús y se derrama en su bendita sangre en la Cruz. ¿Acaso María no representa a tantas mujeres de nuestro pueblo que crían solas a sus hijos, muchas veces en la adversidad del maltrato y el abandono? ¿Acaso María no sufrió en carne propia el escarnio de formar parte de un sector de la población, discriminado y vulnerable? Sin embargo, y a pesar de ello, supo dar vida al "autor de la vida", y acompañarlo, muchas veces en el silencio de la incomprensión, en la construcción del Reino que anunciaba con palabras y hacía presente con signos de misericordia. Contemplar el pesebre nos invita a volver a nuestros orígenes, a los orígenes de la fe, para descubrir la cercanía de Dios en ese niño débil, humano, despojado de todo poder terrenal, sólo con la fuerza del Espíritu que hace nuevas todas las cosas: ¡Nuevos cielos y nueva tierra¡ Una nueva humanidad que nace de la humildad, de la confianza en la fidelidad de Dios que nunca abandona, que a pesar de todos los sufrimientos de nuestro mundo sigue caminando a nuestro lado, para ayudarnos a descubrir la bondad que hay en nuestro corazón y la necesidad que tenemos de nacer de nuevo, del agua y del espíritu, un hombre nuevo para una nueva sociedad. Entonces sí, la Navidad volverá a ser la Navidad, y el pesebre seguirá arrojando luz divina a nuestras vidas.