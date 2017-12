La esencia de esta festividad

24/12/2017 -

En la fiesta de la Navidad celebramos el Nacimiento del Hijo de Dios, es decir el cumpleaños de Cristo, mientras que en la sociedad actual impera el espíritu del mundo en el que se está muy pendiente de la comida, de la cena, de los regalos, del arbolito, las luces, etc. desde la perspectiva cristiana lo esencial es poner nuestra atención y reflexionar en el que cumple años, es decir en el Niño Jesús. Partiendo del suceso de que la Navidad debe ser un profundo motivo de alegría y celebración por el nacimiento de Jesús, el "Hijo de Dios", un momento para que nosotros pensemos en su vida, en sus hechos, en sus promesas, en sus acciones y palabras para difundir la verdad de Dios, inspirándonos a nosotros a fin de que cada día seamos más como él. Y no es que dejemos de celebrar con moderación en este tiempo de fiestas y alegrías, lo que no debemos es perder la noción real del sentido de la Navidad que es un tiempo de reflexión cristiana y no una fiesta pagana. Jesucristo es el Verbo de Dios, en el inicio del Evangelio de Juan nos dice: "En el principio la Palabra ya existía. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios", Jesucristo, es La Palabra pronunciada por el mismo Dios que vive en el seno de Dios, y que pone su tienda entre los hombres, en un determinado momento de la historia. Su nombre es Emanuel, es decir Dios con nosotros. Es el rostro de Dios en medio de los hombres, la imagen visible del Dios invisible, en quien reside la plenitud de Dios. "A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, nos lo ha revelado". Es Jesucristo quien nos manifiesta a nuestro Padre celestial, como mensajero de paz, de consolación y de salvación eterna. Así el nacimiento del Salvador debe ser una oportunidad para buscar y acercarnos mucho más a Jesús. La Navidad debe ser una época para dar gracias eternas a Dios por darnos la vida, los talentos y valores que nos permiten crecer cada vez más. La Navidad debe ser un momento para saber que el modelo de vida que debemos imitar es el de Jesús, basado en un profundo amor, en un gran sentido de justicia y solidaridad. Jesús también exaltó en su vida que sobre todas las normas y sobre todos los rituales está el amor al prójimo (Mc 12:28- 34). Que esta Navidad sea una ocasión para renacer espiritualmente en los corazones de buena voluntad; ya que el sentido de la Navidad es fundamentalmente amor y servicio, mientras que hoy está siendo reemplazado por un consumismo desaforado. Donde el Niño de Belén, está siendo reemplazado por una figura materialista y consumista, un anciano que se hace llamar Santa Claus, en el que se induce al despilfarro y al pecado. Así en esa trampa mundana el templo es sustituido por el shopping, por lo que estemos preparados en este tiempo de adviento que nos propone la Iglesia para abrazar al niño Jesús en el pesebre de nuestros corazones de modo que cantemos juntos la catabasía de Navidad: ¡Cristo ha nacido, glorificadlo! ¡Cristo viene de los cielos, recibidlo! ¡Cristo está sobre la tierra, elévense! Cantad al Señor toda la tierra / y Alabadle, oh pueblos, con alegría / porque ha sido glorificado. Al brindar también nosotros elevemos nuestras oraciones a Dios, enfocando nuestra atención en la presencia de Jesús, teniendo en cuenta que él es siempre nuestra mejor compañía y quien nos consuela en los momentos difíciles de la vida, que también le demos gracias al Señor por permitirnos vivir en plenitud y por hacer posible que nuestra familia y seres queridos estén a nuestro lado celebrando esta Navidad. De modo que podamos cantar juntos el condaquio de Navideño: "Hoy la Virgen da a luz al inefable verbo; y la tierra ofrece al inasequible la gruta; los ángeles con los pastores lo glorifican; los magos con la luz del astro se encaminan. Pues, por nosotros ha nacido el nuevo Niño, el eterno Dios".