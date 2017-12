Cristina Fernández de Kirchner espera ir a juicio oral en febrero

Fotos GRAVE. Dieron por terminada la instrucción sobre la asociación ilícita.

24/12/2017 -

El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo dieron por terminada la instrucción sobre la asociación ilícita que habrían encabezado Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos para cobrar los retornos que les daban los empresarios favorecidos con su Gobierno: los ahora presos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

A un año del procesamiento, el juez Julián Ercolini prepara todo para que en febrero el caso se eleve a juicio oral, informaron fuentes judiciales al sitio Perfil. Pero a ello, se le anexará en breve la elevación a juicio de otra causa relacionada: "Los Sauces".

En esa causa también fue arrestado en julio el contador de los Kirchner Víctor Manzanares. Precisamente, Manzanares declaró en indagatoria en la causa Hotesur y complicó a la ex presidenta al revelar que ella había dado instrucciones para enmendar los libros contables cuando su marido había muerto. Aunque aseguró que no hubo un "error malicioso", el contador admitió que "las enmiendas con liquid paper fueron realizadas por él".

La semana que pasó, Cristina también quedó a las puertas del juicio por la causa del memorándum: la Sala II de la Cámara Federal confirmó en tiempo récord su procesamiento con prisión preventiva por encubrir a iraníes acusados de haber volado la Amia. Aunque quitaron la figura de traición a la patria, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah dejaron abierta la posibilidad de que se reflote en un debate oral. Ademas de la ex presidenta, también están vinculados el ex canciller Héctor Timerman; el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el piquetero Luis D’Elía, entre otros.