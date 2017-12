Exfuncionarios pasarán las fiestas detenidos

24/12/2017 -

El ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros 14 ex funcionarios, empresarios y sindicalistas kirchneristas, pasarán las primeras fiestas de fin de año detenidos con prisión preventiva por diferentes causas sobre supuesta corrupción, asociación ilícita y enriquecimiento patrimonial. Con un régimen de visitas adaptado y un protocolo especial sobre los productos que pueden ingresar a la cárcel, los referentes k recibieron visitas de sus familiares, como fue el caso de Boudou, Carlos Zannini y De Vido.

Junto al ex vicepresidente en el penal de Ezeiza, los kirchneristas detenidos durante este año que pasarán las fiestas en esa cárcel son Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica; César Milani, ex jefe del Ejército; el dirigente social Luis D’Elía; y los empresarios de medios Cristobal López y Fabián de Sousa.