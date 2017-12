Un inicio con demasiados altibajos

Fotos REFERENTES. Torin Francis es clave para Quimsa en la pintura, mientras que Rodney Green es la primera opción ofensiva de Olímpico en el perímetro.

24/12/2017 -

Los equipos santiagueños mostraron muchos altibajos en el primer tramo de la temporada 2017/18 y cerraron el año alejados de los puestos de vanguardia de la Liga Nacional, a pesar de la calidad de ambos planteles. Con la vuelta de Silvio Santander, Quimsa debutó en la Liga Nacional con una derrota ante Argentino de Junín (85 a 74) y después encadenó cuatro victorias consecutivas (ante Olímpico 83 a 75, Atenas 87 a 86, Gimnasia 89 a 78 y Obras 81 a 75), a partir de un mayor compromiso con el aspecto defensivo y de la recuperación de Torin Francis para fortalecer el juego interior. Sin embargo, en su mejor momento, la Fusión sufrió las bajas de Novar Gadson (volvió a Estados Unidos por cuestiones familiares) y Roberto Acuña (sufrió 15 puntos de sutura por la rotura de un cristal) y terminó perdiendo los dos últimos juegos frente a Ferro Carril Oeste (82 a 74) y La Unión de Formosa (83 a 63). En consecuencia, el conjunto fusionado cayó a la séptima posición, con un récord de 4 victorias y 3 derrotas. Olímpico Olímpico, en cambio, debutó con victoria ante Argentino de Junín (105 a 90) en el Vicente Rosales y después perdió tres partidos en forma consecutiva (el clásico ante Quimsa 83 a 75, ante Atenas 87 a 86 y ante Weber Bahía 79 a 77), los dos últimos en el cierre. Luego, el Negro bandeño se reencontró con el triunfo en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, donde venció a Peñarol (85 a 80), pero no pudo consolidar la recuperación debido a que perdió los dos partidos siguientes frente a Quilmes (90 a 80) y La Unión de Formosa (63 a 59). Olímpico cayó al 18º puesto, con un récord de 2 victorias y 5 derrotas, lo cual obligó a la dirigencia a ponerle punto final al ciclo encabezado por Hernán Laginestra. El entrenador bonaerense nunca pudo encontrarle la vuelta al equipo. La lesión de Justin Williams afectó claramente el rendimiento (sobre todo defensivo) y los extranjeros que llegaron no lograron acoplarse. En las próximas horas se confirmará la contratación de Adrián Capelli, que tendrá la difícil misión de reencauzar el rumbo del equipo, para lo cual no es descabellado pensar en que realizará algunos retoques al plantel. El regreso de Justin Williams (Michael Fraser lo está reemplazante transitoriamente) será de vital importancia para encarar lo que resta de la fase regular y los playoffs. También se habló de la llegada del ex NBA Nicolás Brussino, pero la operación parece complicada debido a la elevada cotización del jugador.