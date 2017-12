Guardiola: "Es un jugador especial, una leyenda"

24/12/2017 -

El entrenador del Mánchester City, Josep Guardiola, calificó de "leyenda" al atacante argentino Sergio Agüero después de que marcara sus goles 100 y 101 en el Etihad Stadium, el campo de los Citizens, ayer en el triunfo 4-0 sobre el Bournemouth, en la 19ª jornada de la Premier League.

"Es un jugador especial, una leyenda. Estoy feliz cuando juega y consigue goles", declaró el técnico español. "Sé que los futbolistas que normalmente no juegan están molestos, pero todos en el equipo merecen jugar", apuntó.

Según informaciones de la prensa, Agüero, que llegó al City en 2011 procedente del Atlético de Madrid, estaría planteándose abandonar la entidad. El Daily Mirror publicó el viernes que Agüero no estaría cómodo con Guardiola, considerando que ya no es imprescindible en el City después de haberse quedado fuera del once titular en algunos partidos importantes esta temporada.