Márquez piensa en su estilo y en 2018

24/12/2017 -

El campeón del mundo de Morto GP, el español Marc Márquez se propone modificar su actual estilo de pilotaje para correr menos riesgos y evitar caídas, manteniendo la misma competitividad para la temporada 2018 que lo tendrá de vuelta en el circuito de Las Termas de Río Hondo el 8 de abril, este que lo vio ganar en dos ocasiones ya.

Márquez que consiguió sumar ya su sexto título mundial, también dejó entrever que aún no está nada dicho sobre su continuidad en la marca Honda.

"Hasta ahora el riesgo ha sido recompensado, pero en el futuro nunca se sabe. Es un instinto reflejo, no conozco el secreto, pero el físico también ayuda a hacer esto" dice sobre la famosa "salvada" de la última prueba en Valencia. El año que viene quiero caerme menos y mantener la velocidad", dijo.

Sobre su continuidad en Honda, Márquez contó: "No puedo decir que jamás voy a ir a un equipo en concreto, pero siempre recuerdo que Honda confió en mí’. Habló de la posible renovación, aunque no cierra las puertas a ninguna otra posibilidad. "No puedo decir que nunca vaya a ir a cierto equipo u otro, aunque siempre pienso en quién me dio la oportunidad de estar aquí, en quienes creyeron en mí. Honda me ofreció una moto oficial en el primer año... Iré al lugar que mi corazón elija, al lugar correcto, pero no quiero perder dos o tres años. Quiero estar en un equipo donde pueda ganar en todas las carreras. La felicidad no tiene precio y el dinero se va a ganar en un sitio u otro", sentenció Márquez.