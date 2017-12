Fotos Marcos, amigo de Bauti: "En esta Navidad, no al alcohol para evitar más muertes de jóvenes"

24/12/2017 -

"Mi deseo en esta Navidad es que todos tomen conciencia para que a partir de la muerte de mi amigo, por causa de un acto de imprudencia de otra persona, se puedan evitar otras situaciones similares. Eso se logra sólo con no tomar alcohol. Si ya han ingerido este tipo de bebidas, pido que no manejen para que no tengamos que lamentar estos accidentes, que tanto daño produce a la persona misma y a sus familiares". "Esta noche recordaré a Bauti, amigo, compañero. Quiero que él sepa que nunca voy a olvidar esos hermosos e increíbles momentos que vivimos cuando estábamos juntos. Haría cualquier cosa por estar un rato más al lado de él. Bauti fue una persona muy especial en mi vida y estoy seguro de que lo fue en la de todos. En esta Navidad lo voy a tener más presente que nunca".

SERGIO GARAY (Jugador de Los Pumpas)

"Quiero desearles a los santiagueños una feliz Navidad, y un muy feliz 2018 para todos. Para los jóvenes brindo un especial deseo de perseverancia, sueños y logros cumplidos. Que disfruten de la vida de la mejor manera, sanamente y siendo responsables en cada uno de sus actos. Feliz Navidad a las familias de Santiago".

NATALIA VERA (Ciclista)

"Deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos los santiagueños, y en especial a los jóvenes. Espero que a estas fiestas las pasen rodeados de felicidad y en familia. Me atrevo a dejar un consejo a toda la juventud: el alcohol no es sinónimo de felicidad. Hay que celebrar la Navidad con prudencia y responsabilidad. Si van a salir a bailar después del brindis, diviértanse sanamente. Sean prudentes si van a agarrar un vehículo. Tenemos que pasar las fiestas con alegría y disfrutando de la familia, y no con una desgracia. La diversión sana es posible, hay que saber ponerla en manifiesto. Feliz Navidad para todos".

AGUSTÍN NÚÑEZ (Grupo Los Núñez)

"En esta Navidad, tiempo especial, deseo dejarle un mensaje a la juventud de Santiago del Estero. Demostremos que la juventud tiene muchísimo para decir y aportar para una mejor sociedad. Debemos saber que podemos encontrar la solución a nuestros problemas o a la soledad, en disciplinas o rubros tan importantes como lo son la música, el deporte y el arte en sí. Tenemos que perseguir sueños, porque con el acompañamiento de la familia todo se puede cumplir. Hay que luchar siempre por lo que queremos y sentimos, y por ello brindemos esta noche, en el nacimiento del Niños Jesús". "Les deseo una feliz Navidad a todos, y en el concepto que eso significa, puedan compartir todos en familia y en paz".