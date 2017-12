Adabel Guerrero: "Cantar folclore es fuerte para mí"

24/12/2017 -

Adabel Guerrero vivió con "gran emoción" el estreno de "Bien Argentino", show que estrenó en Carlos Paz junto con un elenco conformado por Marcelo Iripino, Ángel Carabajal, Noelia Marzol, Fernando Bertona, Celeste Muriega, Facundo Toro, Zaúl (humorista) y la Compañía Sentires. En una entrevista con Canal 7 y EL LIBERAL, Adabel destacó: "El show está terrible. Es impresionante como Angelito (por Ángel Carabajal, director) ha crecido este año.

En cuanto a su participación en este musical, destacó: "Yo siento que evolucioné artísticamente. Estoy embarazada de seis meses y Marce (por Marcelo Iripino) me propuso venir igual, pero como no puedo bailar ahora canto. Cantar folclore es fuerte, es muy comprometido. Me preparé durante todo el año para hacerlo bien y siento que para mí fue un gran paso en lo artístico. Además, es muy emotivo, que es lo más importante que podemos vivir los artistas".