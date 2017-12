Horacio Banegas, el mensajero de la chacarera

24/12/2017 -

No habrá un festival folclórico en el país en donde no actúe Horacio Banegas. Es que el cantautor santiagueño es una figura convocante que tiene hoy el cancionero popular. Y eso lo saben muy bien los encargados de armar la programación de los espacios artísticos que se desarrollan, mayoritariamente, entre enero y febrero.

Recorrerá la Argentina para presentar "Inmediaciones", su último trabajo discográfico. El 6 de enero de 2018 estará en el de la Tradición (Añatuya), mientras que el 8 de ese mes y año actuará en el de Doma y Folclore de Jesús María y el 21 en el de Cosquín. En tanto, el 2 de febrero realizará dos shows en el Festival de La Salamanca (La Banda). El mismo día, primero, junto con Néstor Garnica y el Dúo Orellana Lucca presentará el espectáculo "El Color de la Chacarera". Posteriormente, hará su concierto propio con "Inmediaciones".

Además, este viernes 29 y sábado 30 actuará en Frías y ciudad capital (ver nota en página 2). Antes, Horacio visitó EL LIBERAL y fue protagonista del espacio "Siesta Musical en EL LIBERAL", en el deleitó a los seguidores del diario, a través de una transmisión en vivo por Facebook, con la interpretación de "Mensaje de Chacarera", "El Color de la Chacarera" y "Huayno de mi infancia".

En el ciclo "Siesta Musical en EL LIBERAL", abriste con un tema emblemático de tu carrera: "Mensaje de Chacarera" ¿Cuánto cuesta a un artista popular llevar ese mensaje?

El compromiso es fuerte con la gente, con la tierra que uno ha visto desde niño. Dentro de ese contexto, su situación social y su situación económica, la calidez y la entrega del santiagueño siempre están, conozca o no conozca a la gente. El santiagueño siempre te ofrece un lugar en la mesa, un plato de comida y eso no sucede en muchas regiones del país. Yo vivo hace veinte años en Buenos Aires y es difícil encontrar eso que tenemos en Santiago. La chacarera resume eso. Yo hablo de Santiago en todas mis obras, hablo de los olores, de los colores, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Por eso es que "Mensaje de Chacarera" es un tema que, para mí, es emblemático porque resume todo ese amor que tengo por Santiago.

Al minirrecital que brindaste en la Redacción de EL LIBERAL lo cerraste con "El Color de la Chacarera". ¿Es la síntesis de ese mensaje o la cosmovisión de la continuidad de este género?

Yo creo que la chacarera, más allá de los títulos, vivirá siempre. ‘El Color de la Chacarera’ tiene una mirada desde otra perspectiva y una forma hermosa que he encontrado en Pablo Raúl Trullenque. A Pablo lo he respetado siempre, pero nunca he tenido un trato. Un día nos encontramos a la salida de Sadaic (en Buenos Aires) y lo conocí. Él me invitó a tomar un café y hablamos de una letra a la que yo tenía que ponerle música. La obra de Trullenque es grandiosa para mí, es grandiosa para la música de Santiago. Pablo ha sido un adelantado de la poética o la letrística de la música de Santiago del Estero. "El Color de la Chacarera" es una mirada de Pablo de las cosas que suceden en Santiago.

Siempre has dicho que la "chacarera está en mi ADN". A propósito de esto, ¿de qué manera la volcaste en "Inmediaciones"?

Es un resumen de lo que sucedió entre 1997 y 1998 cuando, con mi hijo Cristian arrancamos con este proyecto. Después hicimos un ciclo de tres meses en la Universidad Nacional de Santiago del Estero en ‘Arte de las Inmediaciones’. Ahí hemos podido bucear más allá de lo que significa la letrística y la música que nosotros hacemos porque fue convocar a sociólogos, antropólogos para que nos ayuden a encontrar esa búsqueda nuestra en el arte de Santiago y en lo que hemos heredado.