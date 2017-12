Qué produce el alcohol en el organismo

24/12/2017 -

Desde la fuerza remarcaron que: "Si bebes no manejes ningún tipo de vehículo. La mayoría de personas no conoce los efectos que puede tener el alcohol y muchos piensan que beber una sola copa no altera los sentidos".

Para tener en cuenta, beber alcohol:

* Reduce la capacidad de reacción, por lo que las respuestas y maniobras se hacen más lentas y torpes.

* Genera somnolencia y disminuye la capacidad de atención.

* Afecta la visión, ya que empeora la visión periférica, se hace más lenta la adaptación a los cambios de luz, y se perciben con dificultad los tonos rojos.

* Genera falsa sensación de seguridad, con errores de juicio e interpretación que predispone a excesos de velocidad.