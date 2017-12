Cinco tips para sobrevivir al festejo de Navidad

Hoy 11:19 -

Siempre se dice que hay que evitar los excesos en comidas y bebidas en Nochebuena para no sufrir las consecuencias el 25 de Diciembre. Pero llegado el momento, nos olvidamos o nos pasamos de la raya.

A continuación algunas recomendaciones a tener en cuenta para atenuar el impacto y sobrevivir al festejo:

1- Evitar comer sobras. Es muy común que se prepare tal cantidad de comida que sobra para el otro día y por qué no, para los subsiguientes. Lo cierto es que no es un aspecto positivo: las comidas de estas ocasiones están sobrecargadas de grasas, azúcar, sal y calorías vacías. Ni hablar del alcohol. La recomendación es anticiparse y no llevar tanta comida a la mesa. Pero si ya se llegó tarde, hay que tener mucho cuidado con lo que queda. Es que por un lado las sobras extienden un menú poco recomendable hasta el día siguiente. Pero por otro, el calor y las heladeras saturadas juegan en contra de la buena conservación de la comida que puede descomponerse o fermentar ocasionando gastroenteritis y descomposturas.

2 - Comidas livianas. Tanto si se va a continuar con el festejo como si no, lo ideal es optar por un menú liviano, sobre todo teniendo en cuenta que además de la “comilona” de la noche anterior, en esta época del año las altas temperaturas pueden generar malestares. Frutas, verduras, pescados, jugos naturales, licuados o panificados sin demasiada grasa son buenas opciones para poner sobre la mesa de Navidad.

3- Hidratarse. Mantener una buena hidratación es fundamental teniendo en cuenta que se haga con la mayor proporción posible de agua. El calor de la época incide negativamente en este aspecto, sobre todo si, como es bastante común, se opta por pasar el día al aire libre. Por otra parte el consumo de alcohol contribuye a la deshidratación.

4- Evitar el golpe de calor. Las reuniones del 25 suelen ser durante el día, por lo que ante las altas temperaturas es bueno tener en cuenta medidas para evitar el golpe de calor. Se recomienda usar ropa liviana, dieta alta en frutas y verduras, evitar bebidas con alto contenido de cafeína y azúcar, reducir la actividad física y exposición al sol en horas de mayor temperatura.

5- Descansar. Lo más probable es que se haya trasnochado por lo que hay amplias posibilidades de que haya que lidiar con la resaca, dolor de cabeza, pesadez estomacal y sueño. A esto hay que sumar que el fin de año suele venir cargado de actividades, pendientes que hay que resolver y reuniones, lo que se suma al cansancio de todo el año. Por ello, tomarse tiempo para descansar es sin dudas necesario, no hay que olvidar que la próxima semana se viene el bis.