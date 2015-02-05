CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Diciembre 2017
A LAS 23.15 GOLPE AL CORAZÓN.
Por El Liberal
26/12/2017 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CINE. ATRAPADO EN NAVIDAD
11.00 CINE. LOS TRES CHIFLADOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 CINE. LOS TRES CHIFLADOS
(CONTINÚA)
12.45 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 #HASHTAGVIAJEROS
00.30 STAFF
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 OCÉANO ÍNDICO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.50 TODAS LAS TARDES
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ESTUDIO ABIERTO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 GIGANTES DEL SUR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
01.31 ¿SOLO AMIGOS?
03.20 ZONA DE MIEDO
05.52 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA
AL OESTE
07.13 JUNTOS... PERO NO TANTO
09.03 AÑO BISIESTO
10.58 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
12.46 ENEMIGO PÚBLICO
15.19 CONTRACARA
18.08 THE DUFF
20.02 ESTE CUERPO NO ES MÍO
22.00 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
23.49 LOS FANTASMAS DE MIS EX
TNT
02.38 GIRO INESPERADO
04.14 EL ESCAPE PERFECTO
05.51 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.02 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
08.47 EL REY ARTURO
11.13 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
13.04 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA
VENGANZA DE LAS SOBRAS
14.55 IRON MAN 3
17.25 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
20.05 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
22.00 OUIJA
23.37 EL ESCAPE PERFECTO
01.30 OUIJA
TCM
02.21 LA BALADA DEL PISTOLERO
04.13 LA MASACRE DE TEXAS. EL INICIO
05.45 LA PANTERA ROSA
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.28 LA PANTERA ROSA
09.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.34 LA NIÑERA
11.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
11.50 JACK FROST
13.45 MI PRIMER BESO
15.48 SINTONÍA DE AMOR
17.47 HECHIZO DEL TIEMPO
19.40 BATMAN
22.00 LA BALADA DEL PISTOLERO
SPACE
00.24 ARRÁSTRAME AL INFIERNO
02.19 BOSQUE SANGRIENTO
03.42 LOBO GUERRERO
06.00 TOMBSTONE. LA LEYENDA DE WYATT EARP
07.05 INFIERNO BAJO TIERRA
09.19 BREAKING NEWS
11.04 TROYA
14.18 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
16.50 IRON MAN 3
19.25 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS
22.00 FIRESTORM
23.46 LOBO GUERRERO
A DÓNDE IR
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
* JUEVES 28, A LAS 21.30, “LA NOCHE DE LOS BAJOS”, EN UN HOMENAJE
AL PELADO SANTILLÁN, CON EL MONO BANEGAS, CONEJO SARQUIZ,
MELLI RUIZ, MARCHELO GÓMEZ, SANTILLÁNJIMÉNEZ-
SANTILLÁN, CARLOS SANDOBAL-LEYLA NASSIF, PABLO
SANTILLÁN, DIEGO GALLARDO, DANGERO PONCE - EZEQUIEL WOTTITZ,
PANCHO ZAMUDIO, DIEGO BARLA, DANIEL SORROCHE, EMMANUEL
VIEYRA, NEGRO ACEVEDO Y LUCÍA SAMIENTO.
RANCHO DOÑA MARÍA
(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)
HOY A PARTIR DE LAS 21, TONY ÁNGEL, LOS TAITAS CHAMAMÉ, LOS
CAPIS Y LA BANDA ULISERA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.
HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CARPA DEL HECHICERO
(CLODOMIRA)
EL LUNES 1º DE ENERO DE 2018, DESDE LAS 20, FRANCO ARROYO, LOS
CAPIS Y LA BANDA ULISERA.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS) 14:30 (Cast) 18:00 (Cast)
21:00 (Subt) 00:00 (Subt)
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D): TERROR (ATP) 20:40 (Cast)
22:45 (Subt) 00:50 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15
LA NAVIDAD DE LAS
MADRES REBELDES (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
20:15 (Cast)
EL IMPLACABLE (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
22:30 (Cast) 00:50 (Cast)
THE DISASTER ARTIST (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
14:30 (Subt) 17:30 (Subt) 19:45 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
22:00 (Cast) 00:30 (Cast)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
00:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR) CASTELLANO 2D 17:40
(TODOS LOS DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS
DÍAS)
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS
DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:10 - 23:00
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 16:40 - 19:40 - 22:30
(TODOS LOS DÍAS)