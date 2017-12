Fotos Las ventas de Navidad subieron 0,8% y el tique promedio se ubicó en $660

26/12/2017 -

Las ventas navideñas en el sector minorista subieron 0,8% interanual y el tique promedio se ubicó en $660, mientras que la mayoría de las compras se hicieron en los dos días previos a la celebración, informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came). Las compras comenzaron "mucho más tarde" este año y los últimos dos días definieron la tendencia en alza; el tique promedio fue de $660, equivalente a una suba de 24,5% en la medición interanual a precios constantes, indicó la Cámara en un comunicado. El relevamiento fue realizado entre el 22 y 24 de diciembre en 1.800 locales pequeños y medianos y, "otra vez, el comercio ilegal le restó clientes al mercado formal", subrayó la Came. "Fue una Navidad poco habitual para el comercio porque las compras comenzaron mucho más tarde que otras veces: lo que finalmente terminó definiendo la tendencia positiva fueron las ventas a última hora del sábado y media tarde del domingo", explicó la organización a cargo de Fabián Tarrío. Los minoristas mencionaron que ese comportamiento fue consecuencia de los disturbios del lunes en la Ciudad y el paro del martes, que hizo que la gente se movilizara en los últimos días para comprar; además, muchos esperaron hasta el final para captar las mejores ofertas. Los negocios que no tuvieron promociones generosas, descuentos adicionales o cuotas sin interés tuvieron poca dinámica y el resto vendió muy bien mientras pudo resignar rentabilidad. A pesar de que los empresarios preveían mejores resultados, la fecha "no fue mala", en especial por el consumo de los muchos trabajadores que ya cobraron su aguinaldo. La Came también reportó "mucha competencia de las grandes cadenas con precios imbatibles para los negocios más chicos". Fedecámaras El comercio facturó $50.000 millones en ventas de Navidad, con un crecimiento de 15% respecto del año anterior, y un incremento del uso de tarjetas de crédito y débito del 60%, de acuerdo con un relevamiento de Fedecámaras. "Hay plata en el bolsillo, o en las cajas de ahorro. El aguinaldo fue al consumo y esto fortalece el mercado interno", consideró el presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich. Los juguetes, alimentos, bebidas y la indumentaria fueron los rubros que más facturaron, siguieron en orden de importancia: bicicletas, perfumes, cinturones y ropa deportiva. El valor de la unidad de compra, tique promedio de los juguetes, fue estimado en $500, y la cena de nochebuena en $1.200. "La gastronomía se ha beneficiado por el calendario, ya que los locales registran un elevado nivel de concurrencia desde el jueves pasado", señaló Manusovich.