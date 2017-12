Confesó que es hincha de Boca y que la selección se despedirá en la Bombonera

26/12/2017 -

Más tarde, Claudio Tapia, actual presidente de la AFA, confesó: "Cuando me dicen que la AFA es de Boca me dan risa. Yo dejé mi camiseta de lado. No voy a negar que fui y que mis hijos son socios de Boca, pero la AFA es de todos, es de la Selección Argentina".

Al ser consultado acerca de su ausencia en la premiación de la Copa Argentina, trofeo que quedó en manos de River, explicó: "Le avisé a los organizadores con tiempo y el motivo fue por un tema personal. Luego de la final llamé a (Rodolfo) D’Onofrio y a (Jorge) Brito para felicitarlos por el título de River". Tapia habló también acerca de la Selección argentina de fútbol y aseguró que "se despedirá el 30 de mayo" en un partido que se llevará a cabo en el estadio de Boca, aunque dijo que "falta definir el rival". "La Selección argentina se despedirá de su público el 30 de mayo en la Bombonera, pero todavía falta definir el rival" expresó, tras lo cual comentó: "(Lionel) Messi nunca me sugirió jugar en la cancha de Boca".