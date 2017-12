video | Los Arcanos del Desierto, más árabes y latinoamericanos

26/12/2017 -

Hoy, desde las 22, en Casa Terraviva (San Martín y Santa Fe), se presentará "Los Arcanos del Desierto", que con orquestaciones singulares destaca a la guaracha santiagueña, un género tan popular como la chacarera misma.

La banda fue protagonista del ciclo "Siesta Musical de EL LIBERAL". Mariano Sarquiz, Gonzalo Velázquez, Felicita Rocha y Alejandro Carabajal, cuatro de sus integrantes, hablaron lo que será esta nueva "Fiesta de los Arcanos" y también sobre "Trópico del Monte", su nuevo disco, el tercero.

¿Qué características tiene "Trópico del Monte"?

Ha logrado redefinir el concepto musical de la banda ya que hay tres composiciones propias (autoría de Mariano), hay una letra de un artista jujeño y la música mía y también una guaracha de un artista de Buenos Aires. Hemos homenajeado también a un gran artista del rock nacional y también hemos sacado la impronta de un pianista de jazz, de una composición bien africana que la hemos llevado a la guaracha, que la veníamos tocando desde hace mucho con Los Arcanos del Desierto, pero nunca la habíamos grabado. Este disco abre un poco más la cancha. En el primer disco homenajeamos a Kalama y en el segundo a El Vislumbre del Esteko y este nuevo disco, el tercero, redefine el estilo de la banda, haciéndolo más bien propio, con unos sonidos o escalas de Medio Oriente, algo arabesco, pero sin perder la impronta de la guaracha santiagueño que es lo que se mantiene constantemente. Además, hemos sumado otros estilos como la salsa, el mozambique y una cumbia, mostrando la variación que logramos todo este tiempo. En el disco anterior habíamos incluido una salsa y un festejo y ahora hemos incluido un poco más. Lo que hay que destacar es el nuevo encuentro que hemos tenido con algo que veníamos buscando desde hace tiempo para definir el concepto personal de la banda. Lo que nos enorgullece decir es que hemos logrado el sonido propio de "Los Arcanos del Desierto".

En este nuevo disco cuentan con invitados de lujo.

Participaron Leo Genovese, el santiagueño Juan Cruz Suárez (radicado en Francia), Nelson Falcón (artista cubano que vive en Buenos Aires) y Enrique Norris (músico cordobés).

¿Cómo se logra llevar el jazz y el rock al ritmo de la guaracha?

Es un desafío y lo que nunca hemos dejado de hacer es tomar estos riesgos. Nos gusta explorar y mezclar diferentes estilos montados siempre en el ritmo de la guaracha.

En este disco hemos logrado mezclar una guaracha con un dabke, un estilo tan particular de la música árabe. Al principio, nos llamaba la atención lo que se lograba al mezclar un ritmo tan intenso de lo que es la guaracha y el dabke que es algo bien a tierra. Y seguimos buscando y explorando sin parar. Con el nuevo disco en mano, "Trópico del Monte", ya estamos empezando a encarar nuestro próximo material.

Qué te ha llevado a buscar esa diversidad de ritmos y a anclarte definitivamente en esta hibridación de ritmos que definen a "Los Arcanos del Desierto"?

Al ir tocando la guaracha, cuando estaba con El Vislumbre, he sentido una conexión increíble con el público. Además, porque he confirmado que la guaracha es algo bien santiagueño, como lo es la chacarera. Con el respeto y la delicadeza de querer buscar algo nuevo, me sumergí en este espacio para probar de a poco. Todo lo que hacemos es con respeto hacia los colegas, desde los hermanos Gómez, de Kalama, hasta Marcelo Véliz. A ellos les ha llamado la atención y nos han dado su aprobación, que es la aprobación de los maestros. l