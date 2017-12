FÚNEBRES | 27 de Diciembre de 2017

27/12/2017 -

- Daniel Alfredo Bravo

- Mauro Ezequiel Gómez (La Banda)

- Ana María Coria

- Domingo Cuba

- Catalina Serpentino de Giordana (Santa Fe)

- Vrigida Llolanda Salas

- Carlos Vicente Morales Oliva

- Vicente López (Beltrán)

- Gisela Guadalupe Cortés

- Carlos Manuel González (La Banda)

- Pedro Roberto Cáceres

BARROS, IRMA NORBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Sus sobrinos: Graciela, Silvia, Luis Mariano, Teresita, Carlos y Daniel Carreras Barros y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

BARROS, IRMA NORBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Querida y servicial amiga, hoy ya descansas junto a tu esposo y tu hijo. Deseamos que el Señor te lleve a su Casa y les brinde una habitación en su Reino. Oscar Stenberg, Nélida Bertuzzi, hijos y nietos lamentan con dolor su fallecimiento.

BARROS, IRMA NORBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Dres. Arturo, Victorio, Manuel y Luis Hernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

BRAVO, DANIEL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Sus hijos, Cristian, Sebastian, Gonzalo, Milagros y Fiama, h.pol Daiana y Mari, sus nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio los Flores cob U.O.C.R.A, SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

CÁCERES, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Su hijo Diego, su hija pol. Abril, su nieta Abi, familia Maldonado e hijos; Roxana Cáceres y familia, sus sobrinos de Ushuaia, sus restos serán inhumados en el cementerio de Maco. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORIA, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 26/12/17|. Su hija Zuly, h.pol Jorge, sus nietos Sebastián, Samir y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Cob CARUSO C.I.A ARG. DE SEGUROS, SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787

CORIA, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 26/12/17|. Amalia, Mary y Chonga, amigas del Bº Primera Junta, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 26/12/17|. "Que el Señor Jesucristo te conceda la paz eterna". Consuelo Escobar, sus hijos Álvaro Maidana y familia y Daniel Maidana participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 26/12/17|. "Que los Angeles del Señor la reciban y le permitan gozar de la vida eterna". Los compañeros de 5to. 4to. promoción 86 de la Escuela Normal M. Belgrano, acompañan a su hija Zuly Carmona en tan doloroso momento. Ruegan oraciones por una pronta y cristiana resignación.

CORTÉS, GISELLA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Su padre Rufino, sus hnos.: Roxana, Valeria, Romina, Fabián, Javier, Lourdes, Gustavo y Camilo part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. de Los Flores. Casa de duelo: Pedro L Gallo 340 S. V. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Sus hijos: Suny y Daniel, Teresita y Julio, Domingo y Laura, Daniel y Rita, nietos: Cristian, Federico, Andrea, Dominga, Carolina, Benjamín, Facundo, Agustina y Delfina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 8:30 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO VELATORIO PARQUE- OLAECHEA Nº 649- TEL. 4219787.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Su hermano Salvador, Emilse, Leo, Lorenna e Ivan, participan con profundo dolor tan lamentable perdida. Rogamos por su eterno descanso y resignación para su familia. Sus restos seran sepultados hoy a las 8,30 en el cementerio La Piedad.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Brille para él la luz que no tiene fin. Su sobrino Félix Antonio Bilotti, su esposa Gladys, sus hijos Patricia, Antonio, Romina y su nieta Delina participan con dolor su partida y acompañan a su flia en este dificil momento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Mario Japaze, Silvia Jozami de Japaze y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Juan Delibano Chazarreta y sus hijos Ana Josefina y Juan Delibano participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Domingo.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Carlos Mulki y Sofía B. de Mulki participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Ángel Domingo Cuba y Laura y acompañan a su familia ante irreparable pérdida, rogando al Dios Todopoderoso el consuelo para los familiares doloridos por su partida.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Los amigos de su hijo Daniel: Leonardo Azar, Mercedes Unzaga, y sus hijas Celina María y María Isabel Azar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Camila Gubaira y Fabián Reston, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 8,30 en el cementerio La Piedad.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Toti Bonahora y flia., participa con gran pesar el fallecimiento del padre de su amigo Domingo y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Roberto José Yunes y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Alejandra Gelid y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Luis Mdalel, sus hijos Luis Ariel y Alejandro Roberto participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a sus hijos y demás familiares.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Carlos Fernández, su esposa Dolly María Vercelli y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en estos momentos a su flia. Rogamos oraciones.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Claudia Zemán participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Domingo y elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. El Instituto de Informaciones Comerciales de Santiago del Estero, su comisión directiva, asesores, socios y personal, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Domingo Cuba, padre del Sr. presidente de comisión directiva, Contador Ángel Cuba y además, uno de los grandes pilares de nuestra institución, desempeñó con responsabilidad y honestidad distintos cargos a lo largo de su paso por el instituto, se lo recuerda como un hombre cabal, justo y atento, rogamos de todo corazón que junto al Señor encuentre el descanso eterno y que brille para él, por siempre, la luz que no tiene fin. Y para los que quedan, que lo acompañaron con amor por esta vida, que Dios les brinde una cristiana resignación.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Acompañamos a toda su familia en este momento de hondo dolor e invitamos a cuantos compartiron con él este camino de vida, a unirse en una oración humilde y confiada por el eterno descanso de su alma y para quienes entristece esta gran pérdida, el consuelo de una cristiana resignación. Adriana Romero y Juan Carlos Peña.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Alfredo Gabriel Saad, Reina Gubaira, Gabriel Saad (h), Adriana Recchia e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Dr. Roberto Saad, Yolanda Tonani de Saad sus hijosJosé Alfredo, María Rosa y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Roxana Trejo, Rodrigo Leiva, Miguel Soria y Celeste Sosa participan con dolor el fallecimiento del padre del Sr. Domingo.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Julio y Nora de Madroñero y familia participan el fallecimiento de su querido amigo Domingo y acompañan a sus hijos en tan grande dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Estudio Alises Fanlo y Asociados, Carlos del Valle Alises y Federico Fanlo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Ana Maria S. de Simón, sus hijos Pedro, Roly, Jorge y Manuel con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momento de dolor. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, María José y Jorge Llaya, Mariano Gubaira y nietos part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 8,30 en el cement. La Piedad.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Juan José Lami Hernández y su esposa Susana Nazario de Lami Hernández participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. C.P.N. Francisco José Lami Hernández, su esposa C.P.N. Emilia Susnjar y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Luisa Bilotti, Aldo Bilotti y flia., Ana María de Santucho y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Zuny, Domi, Tere y Dani en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17. Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación. Paola y Viviana participan con profundo dolor el fallcimiento del papá de su amigo Daniel Cuba, deseando pronta resignación para su familia.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Su amiga Marcela Cáceres y sus hijas Jimena, Milagros y Rosario participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan su fallecimiento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. "El Señor es mi pastor. Descansa en paz". Ing. Richard López, su señora Graciela Elias de López y familia acompañan a Domingo y Laura en su dolor.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Antonio Pernas y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Juan José Alegre, Paula Jozami y sus hijos Gonzalo y Josefina participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Domingo. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Rubén Jorge, Marizabel Faisal de Jorge y sus hijos Melissa, Benjamín, Joaquin y Carla Vals acompañan a sus familiares en este momento de dolor y elevan oraciones para su descanso eterno.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Querido amigo Domingo, me uno a tus oraciones para rogar que el alma de tu padre, llegue a las puertas de la casa de nuestro Señor y logre el eterno descanso, de igual manera que encuentres pronta la resignación y calma en estos momentos tan difíciles. Estaré cerca de ti para darte mi apoyo en este proceso. Mario Luis Seiler, su esposa Claudia Marcela Jerez y sus hijos Maxiliano y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su familia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su tía Victoria Banco de Moisés, sus hijos Hugo y Oscar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Sus tías Nona y Cori Banco y familia acompañan a su madre y hermanos en su dolor rogamos oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Las secretarias de su hermano Daniel del Servicio de Ecografía del Hospital Regional, Graciela Figueroa, Mirian Saganías, Sandra Juárez y Daniela Mansilla participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria,

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Blanca Nuno de Figueroa, Dr. Tomás Figueroa y flia. participan su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en este momento de gran dolor.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Gladys Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y respectivas familias acompañan a su madre Lidia, sus hermanos Daniel, Marta, Silvia en tan profundo dolor, como a sus hijos Soledad, Martín y Santiago elevando oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su madre Lidia, hermanos, hijos y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Querido Eduardo rogamos a Dios te de el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. María de Wede, sus hijas Yany, Chochin, Mary, Sandra y respectivas familias las acompañan en tan inmenso dolor.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale descanso eterno. Hijos del Dr. Miguel Canllo y Marina Salomón, Joji, Miguel y Julian Canllo con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompalñan en el dolor a sus familiares y elevan oracines en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. CPN Norberto José Zanni participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Señor. ya lo recibiste y dale el descanso eterno. Victoria Saadi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen extensivo a todos sus familiares.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. CPN Mario Vega participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Daniel y de su primo Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Betty de Maldonado y familia participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a su mamá y demás familiares en este momento de gran dolor. Ruegan por su descanso eterno y la resignación de sus seres queridos.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Miguel Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami, sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo y acompaña a su madre, hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Raúl A. Valladares y Sra. Alba Alicia Suárez participan su fallecimiento con inmenso dolor, acompañando a su madre y hermanos con oraciones.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su amigo Domingo Cuba y Laura, sus hijos Domingo Gabriel y María Laura participan con profundo dolor el fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Ramiro Santillán Zavalia y flia., participan con profunbdo pesar el fallecimiento de su amigo Eduardo y acompañan a su flia. con afecto en este doloroso momento.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Maria Montenegro, participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su hermano Daniel, Silvia y demás familiares. Ruega oraacioness en su querida memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Toti Bonahora y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Houda de Zemán, sus hijos Marcia y Martín, Claudia, Sandra y Juan y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Dr. Juan Carlos Canllo, su Sra. esposa Teté e hijo Dr. Marcelo Canllo, acompañan al Dr. Daniel y a toda su familia en irreparable pérdida.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Su amigo Ángel Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel y María Laura participan su fallecimiento con profundo dolor.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Ignacio Jorge y su flia,. participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Dr. Roberto Juárez, su esposa Kuky Cesca y su hijo Benjamín participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Daniel y familia con el cariño de siempre. Elevamos una oración en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Anita Giuliano y sus hijas participan con dolor el fallecimiento de Eduardo y acompañan a sus hijos, a su madre, tía Chicha, a sus hermanos Daniel, Silvia y Marta en estos momentos tan tristes.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Pedro Mulki y Sra, sus hijos Gabriela, Gustavo y Zulema y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Daniel y Silvia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Los compañeros y colegas del Servicio de Ecografías del Hospital Regional acompañan al Dr. Daniel Elías: Miriam, Graciela, Sandra, Daniela, Dr. Juan C. Gutierrez, Dr. Sergio Sanchez y Dr. Humberto Palavecino elevan oraciones en su memoria

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Adriana Cerro de Herrera, sus hijos Adriana y Guillermo Bellido, Susana y Jorge Bravo; Hugo Francisco, José Luis Bianchi; sus nietos y bisnietos participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con cariño a su familia y elevan plegarias en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a su familia en este dolor recordándolo al querido Negrito con cariño.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos Paola, Mauricio y Maria José Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Alfredo Jorge Llado,su esposa Graciela Taffarel de Llado,sus hijos,hijos politicos y nietos ,participan con hondo pesar su partida a la casa del Padre,y acompañan a su madre y hermanos en estos momentos de dolor, rogamos al Señor por su descanso eterno.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Ruly Jorge y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Pocha Sayag de Nazar, sus hijas Patricia y Silvia, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanos en el dolor rogando oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus expresiones de dolor a su madre, hijos, hemanos y demás familiares, rogando al Altísimo por su eterno descanso.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Sus familiares Francisco Canllo y Dina Juan, Silvia y Manuel Lopez, Mary y Pilo Jozami y sus respectivas familias acompañan a la querida Chicha y familia en este momento doloroso y elevan oraciones por la paz eterna de su alma.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. José Ricardo Jiménez (h), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con dolor su fallecimiento.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Emilio Sialle y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Roberto Kairuz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colega Dr. Juan Daniel Elías. Ruega oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17. David Julian Jarma, Graciela Neirot de Jarma participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Daniel, elevando plegarias al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su matriculado Dr. Juan Daniel Elías. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ PALACIOS, MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione y familia acompañan a su hijo Oscar en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ PALACIOS, MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Sus vecinos y amigos de la infancia; José Luis Herrera y flia., Amanda Herrera y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ PALACIOS, MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Rolando Moreta y Adriana Furlani, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ PALACIOS, MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". José Francisco Ibáñez y flia. lamenta con profundo pesar la partida de su primo "Mino" a la Casa del Padre. Elelvan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ PALACIOS, MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. "Vengan a mi todos los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré". Sus cuñados Angélica, Sara, Juan Alejandro Suárez y familia y su sobrina María Eugenia Suárez participan con dolor su fallecimiento.

LESCANO, ANGÉLICA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Su cuñada Yola, sus sobrinas Mariela, Angelina y Estefanía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Su esposa: Raquel Díaz Jiménez de Morales, sus hijos: Ana Maria, Dorys, Gabriela y Martin, hijos políticos: Carlos Cabrera, Daniel Montenegro, nietos: Andres, Alvaro, Tiara, Pauli e Ignacio, su hermano: Ruthy Morales Oliva y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs. en el Cementerio Parque de la Paz, SDE, Servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE- OLAECHEA Nº 649- TEL. 4219787.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. "Señor, tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Raquel Díaz Jiménez, sus hijos Ana María, Doris Viviana, María Gabriela, Martín Gabriel y sus respectivas familias, su hermana Ana Ruth Morales Oliva participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Complejo Parque (SV).

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Querido papá, que el Señor te reciba en sus brazos y descanses en paz. Su hija Ana María Morales, su hijo político Carlos Cabrera y nieto Andrés Cabrera Morales participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Papá querido la familia nunca te olvidará, siempre estarás en nuestros corazones por que fuiste un gran hombre, un excelente padre y un maravilloso esposo, te queremos mucho. Su hija Gabriela, tu hijo político Daniel y tus nietos Álvaro y Tiara. Sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs. en el Cementerio Parque de la Paz, SDE, SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO VELATORIO PARQUE- OLAECHEA Nº 649- TEL. 4219787.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. La familia no te olvidará y sé que estés donde estés, estarás bien, porque fuiste una de las mejores personas del mundo. Te quiero mucho!!. Su hijo Martín, tu hija política Sandra y tus nietos Paula e Ignacio. Sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs. en el cementerio Parque de la Paz, S.D.E, SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO VELATORIO PARQUE- OLAECHEA Nº 649- TEL. 4219787.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Despedimos al distinguido colega y acompañamos a su familia Ana María, Carlos y Andrés con oraciones. Participan con tristeza: Noemí Guadalupe Farías y Francisco Lescano Núñez.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Personal médico y de enfermería de la Sala 4 (H.R.) participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Dr. Pascual A. Llugdar, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Carlos Vicente Morales Oliva, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hija Arq. Dora Morales Díaz. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Juan D. Pinto Bruchmann, Inés Sandez de Pinto y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento de su dilecto amigo, ejemplar persona, padre de familia y médico, acompañan en su dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Raúl Lima, Rosario de Lima y sus hijos Raúl, Alvaro y Macarena participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Su vecina Rosa Llapur e hijos Claudia, José, Hernán y Sergio Falcione participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. "Brille para él la luz que no tiene fin".

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Sus amigos y vecinos Adela Roldán, su hijo Juan Carlos y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (Fredy) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Hijo querido del alma, cuánto dolor al despedirte. Que Dios te reciba entre sus brazos y te de la felicidad y paz eterna. Vivirás en nuestros corazones. Su desconsolada madre Selva del Valle Ávila, hermana Fabiana Viviana Nazha. Sus restos fueron inhumados previa misa el día 24 en el Parque de la Paz.

NAZHA, FERNANDO OMAR (Fredy) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. La promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento del hijo de su compañera Valle Ávila de Nazha y eleva oraciones por el descanso de su alma y el consuelo de sus familiares.

NAZHA, FERNANDO OMAR (Fredy) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Los compañeros del 5to. Año "A" ( promoción 1954) de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompañan a Valle en este doloroso momento. Que el Señor le dé el consuelo y la paz a sus familiares y ruegan por el eterno descanso del alma de Fernando.

NAZHA, FERNANDO OMAR (Fredy) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Dante, Fabiana e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del marido de su compañera de trabajo y amiga Mechi. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Es imposible no estar triste... Su ausencia duele pero su recuerdo siempre nos hará sonreír! Mariana Pamelin acompaña con profundo dolor su fallecimiento.

PACHECO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. La comunidad educativa del Jardín Nº 61 "Mi Capullito" participa el fallecimiento de su querida ex compañera Susy. Eleva oraciones en su memoria.

PACHECO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Personal directivo, docente y de maestranza del turno mañana del Jardin de Infantes N º 542. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera. Elevan oraaciones en su memoria.

SALAS, VRÍGIDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Sus hijos Noemí, Graciela, Roberto, Marcela y Diego, sus hijos políticos Federico Agustín Ramírez; Leonor Trejo, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALAS, VRÍGIDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Sus nietos Federico, Matías y Noelia Ramírez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALAS, VRÍGIDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su sobrina Yanina Pacheco, sobrino politico Luis Granero y sobrinos nietos Belen, Martina y Josefina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados. Elevan oraciones en su memoria.

SALAS, VRÍGIDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su sobrina Yesi Pacheco, sobrino político Ariel Cárdenas y sobrinos nietos Joana y Agu participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados. Elevan oraciones en su memoria.

SALAS, VRÍGIDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su sobrina Mónica Salas Torres, sus hijas Agostina y Aldana Barey participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALAS, VRÍGIDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Casa del Docente, comisión directiva, personal administrativo y de maestranza participan con dolor el fallecimiento de la madre política del presidente de dicha institución y acompaña a su hija y demás familiares en estos momentos de pesar.

SERPENTINO DE GIORDANA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Elsa Montenegro de García, Juan C., García, Alvaro, Diego y Juani García, Stella Argañaraz de García, Analía Postiglioni de García, Jimena Florio de García y sus hijos Agustin, Benjamin, Emilia y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Santa Fe. Con el respeto y el cariño por Chochita, rogamos que Dios nuestro Señor, la reciba en el cielo.

VILLALBA, LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/17|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza del Agrupamiento 86146/142 Puesto de Juanes participan con dolor el fallecimiento de la esposa del compañero Ariel. Ruegan oraciones en su memoria.

ALÉ, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/13|. Su esposa María de los Milagros, hijo Marcos Elías y nieto Lucas, Exequiel invitan a la misa que se oficiará el día viernes 29 a hs 20.30 en Catedral Baílica al cumplirse 4 años de su fallecimiento

CONTRERAS, TERESA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/13|. Su hijo Ramón Walter Gauna, su sobrina Aurora y Mary, nietos Gianluca, Matilde y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi, con motivo de cumplirse 4 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MIRIAN RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. Querida hermana, le damos infinitas gracias a Dios por haberte tenido entre nosotros y disfrutar de tu corazón y tu bondad. Ejemplo de vida y entrega verdadera a los demás. Hoy el Señor te llevó a su lado y descansas con él junto a nuestro Padre. Te extrañamos un monton Miri, te vemos en cada lugar, en cada cosa y en todo momento. Le pedimos a nuestro Señor nos de la resignación cristiana de aprender a vivir con el inmenso dolor de no tenerte. Gracias por todo y hasta siempre. Su mamá María Luisa, sus hermanos Marina, Carlos y sus respectivas familias agradecen a todos los familiares y amigos que acompañaron en este doloroso momento e invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en la parroquia San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

MELEÁN, ARIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/17|. "Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas". Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ZELADA, MAYRA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/99|. Mayra hijita mía, feliz cumpleaños. Dichosos tus abuelos, tíos, tu hna. tu padrino y amigos que estarán con vos para cantarte el feliz cumple. Siempre te amaremos y te recordaremos con amor. Mayra te extraño mucho y algún día estaremos juntas para abrazarnos y darnos muchos besos. Descansa en paz, hija mía. Tus padres Nena y Bocha Zelada, hnos, sobrinos, cuñados y tíos. No te olvidaremos nunca!

GÓMEZ, MAURO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Sus padres Jaquelin Mansilla y Elio Gómez, sus hermanos Micaela, Gastón, Patricia, Luciano, sus abuelos, tíos, primos, cuñadas y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia, SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

GONZÁLEZ, CARLOS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Su hija Alicia González, hno. Ramón, hna. pol. Elsa, sobrinos Manuel part. su fallecimiento sus restos serán inhumados en el cementerio de San Felipe, Dpto. Figueroa en hs. de la Mañana. Casa de duelo Belgrano 532. SV. SERVICIO - IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEMOINES, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Santa Fe a los 84 años de edad|. Sus restos fueron sepultados en dicha ciudad, participan de su dolor sus hermanos: Amanda y Victor, su cuñada Chela sus sobrinos: Adriana, Victor Daniel, Claudio y Juan, sus sobrinos políticos: Juan Manuel, Patricia, Tatiana y Angi. Sus sobrinos nietos: Emmanuel, Marcos, Juan, Mateo, Aylen, Said y Alexia. Se ruega una oración en su memoria.

RUIZ, AMALIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. "Junto a Dios, no hay temor, tu eres mi luz y salvación". Sus sobrinos María Elena Kvapil, esposo José Francisco Pasté, hijos Milagros e Ignacio participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, AMALIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. "En ti confío Señor, elevo mi alma, hacia Dios mi Salvador". Sus sobrinos Antonio R. Kvapil, esposa Lilian García Olivera, hijos Jimena, Antonio, Celeste y nieta Ana Valentina participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, AMALIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Perlita Arroyo de Kvapil participa con profundo dolor el fallecimiento de su cuñada, hermana del alma, y eleva oraciones en su querida memoria.

RUIZ, AMALIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la luz eterna que no tiene fin". Carlos Correa y Nilda Cejas e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su consuegro Jose Luis y abuela de su hija politica Alejandra, Acompañamos a toda su familia en tan dolorosa pérdida Rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ, AMALIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Tía y primos políticos de su hija: Nely Dina de Vizcarra, Enrique Vizcarra, Lida Robles de Vizcarra, Romina, Virginia y Luciano Vizcarra, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

BRANDÁN ESCOBAR, RITA NAHIARA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/15|. Nahia, me parece que fue ayer cuando llegaste a casa con tu andar pausado y la sonrisa franca. Me saludaste con un beso y conversamos un ratito. Vos ibas a encontrarte con tu promoción y yo con la mía. Lejos estaba de imaginar que aquello sería nuestra despedida y que a partir de entonces nuestras vidas cambiarían para siempre. El tiempo que no se detiene me golpea con la dura realidad de que ya no volverás pero también me enseña a descubrirte en las personas que aún siguen a mi lado. Hoy se que vives en los ojitos redondos y pestañas arqueadas de Bauti que miran la vida con inocencia, en los besos y abrazos de Iván que sanan heridas y dan consuelo, en los principios y valores de Ezequiel donde adquieren significado las palabras amistad, lealtad y compromiso, en la danza estilizada de la Debo que cautiva por su donaire y simpatía, en el carácter impulsivo y a la vez manso de tu papi que es capaz de dar la vida por los suyos. Como olvidarte negrita si estás presente en una gambeta que termina en gol, en un malambo improvisado, en una zamba o chacarera bailada con pasión, en una canción de Abel Pintos o de Sergio Galleguillo, en una clase de gimnasia, en una rueda de amigos donde se comparte la vida con alegría, en una plegaria a Dios imaginando tu vida junto a El. Sus padres, hermanos y sobrino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse dos años de su partida a la casa del Padre.

BRANDÁN ESCOBAR, RITA NAHIARA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/15|. "En un domingo caliente al infinito has partido, Dios que ama lo exquisito de lo bueno, lo mejor se ha servido. Paloma de alto vuelo, en el cielo has hecho nido, abriendo nuevos caminos arte y talento has unido. Semilla y raíz, flor y fruto, en huerta bien cultivada, hija buena, gran hermana, compañera fiel, amiga honrada". Su tío Pitino invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse dos años de su partida a la casa del Padre.

BRANDÁN ESCOBAR, RITA NAHIARA NOELIA (q.e.p.d) Falleció el 27/12/15|. Querida sobrina: a dos años de tu partida, vuelven a nosotros los tristes recuerdos de aquel día que nos dejaste sin despedirte. Mi corazón, como el de todos, se encuentra triste, sin consuelo, porque hemos dejado ir a un ser como vos....Pero nuestras creencias nos dicen que hay otra vida, después de esta y no pierdo la esperanza de volver a encontrarte y verte después de la muerte, estarás siempre en nuestros corazones, descansa en paz mi negra querida, Tu tia Karina y Gustavo, tus primos Melina y Casiel, Abuelos: Colita y Gladis, Invitan a la misa por un nuevo aniversario en la Iglesia Sgo Apóstol a las 20:30 hs.

BRANDÁN ESCOBAR, RITA NAHIARA NOELIA (q.e.p.d) Falleció el 27/12/15|. "Mi negra querida, nada es lo mismo sin vos, pero, la familia, la gran familia, es el combustible, que nos hace continuar, con alegrías y tristezas, este camino de la vida. La silla vacía que dejaste, no se llena con nadie, aún cuando nuevos herederos nos llenan el alma. Siempre alzamos nuestros ojos al cielo para contemplarte y hacerte partícipe de lo que nos pasa, y sentimos... tu mirada, tu sonrisa, tu paz y un gran abrazo que atesoramos en nuestro corazón para sentir que estas con nosotros para caminar juntos..." Tu Yaya Elva, tus tías Doly, Clide, Mariela, Rosi y Ale, tus tíos políticos, primos y sobrinos, invitan a la misa que se realizará hoy en la pquia. Santiago Apóstol a las 20,30 hs. al recordarse dos años de su fallecimiento.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Sus hijos Nelly, Roberto y Mario, hijos políticos Cacho, Marta y Rosana, sus nietos Yanina, Romina, Nico, Ani, Pelin, Emanuel, Facundo, Julieta y Francisco, bisnietos Enzo, Macarena, Thiago, Amelia, Ian, Tiziano, Sophia y Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su hijo Roberto, hija política Marta, sus nietos Pelin y Emanuel, su bisnieta Sophia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su hija Nelly, hijo político Cacho, sus nietos Yanina, Romina, Nico y Any, sus nietos políticos Sebastián, Claudio, Belén y Axel, bisnietos Enzo, Macarena, Thiago, Amelia, Ian, Tiziano y Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Querido papito, es difícil describir en palabras lo que siento, porque ya no estás en cuerpo, pero hoy tu recuerdo está conmigo. Te siento en mi corazón, vives en él y así será eternamente. Su hijo Mario, hija política Roxana y sus nietos Facundo, Julieta y Francisco. Siempre te recordarán.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Sus hijos Roberto, Mario y Nelli, sus hijas políticas Roxana y Marta, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Querido hermano Vichi: cuánto dolor dejas en nuestro corazón. Siempre te recordaremos. Su hermana Gringa, sus sobrinos Marcelo, Fredy, Ariel, Silvia, Sole y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su nieta Yanina, nieto político Sebastián, sus bisnietos Enzo, Macarena, Thiago y Amelia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su hermana política Mirta Bravo, su esposo Hugo Sayago, sus hijos Negro, Claudio y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Gringa, Guillermo, Alicia y Lucía Carrasco Liendo participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, sus hijos Dres. Claudio y Milo Brahim con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos Paula y Enrique y a su hermano Arquitecto Miguel Mukdise y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.