Djokovic, impaciente por volver a jugar tras 6 meses

27/12/2017 -

Novak Djokovic, que en breve regresará al circuito tras seis meses de ausencia, se declaró ayer "impaciente" por volver a las pistas tras 18 meses de "altos y bajos" que le han permitido sacar conclusiones de su lesión.

El exnúmero uno, de 30 años, volverá a jugar del 28 al 30 de diciembre en el torneo de exhibición de Abu Dahbi.

La última vez que compitió fue en el pasado torneo de Wimbledon, en julio, y después anunció que ponía fin a la temporada por una lesión de codo.

Esta ausencia le ha hecho caer a la 12ª plaza de la clasificación ATP, la más baja en la última década.

"Desde hace un año y medio, paso por altos y bajos debido al problema (de codo). Hasta ahora, nunca en mi vida me había tenido que operar y nunca había tenido grandes lesiones que me hubiesen tenido de baja tanto tiempo", declaró Djokovic .

"Nunca me había perdido un Grand Slam. Fue una decisión difícil de tomar, pero no podía jugar, no tenía otra opción", añadió.