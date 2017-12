Fue presentado el programa "Retorno de los visitantes"

Fotos PROYECTO. El regreso de los hinchas visitantes a los estadios del fútbol argentino podría concretarse tras el Mundial Rusia 2018.

27/12/2017 -

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Superliga, Mariano Elizondo, presentaron ayer el programa "Retorno de los visitantes", que se pondrá en marcha tras el Mundial de Rusia y tiene como objetivo generar más asistencias en los estadios en los que se exhibe menor concurrencia. "Soy positivo y optimista que después del Mundial de Rusia volverá el público visitante. La de hoy fue una reunión interna e informativa, en la que la Superliga presentó al nuevo Programa de Retorno de Visitantes a los estadios", aseguró Elizondo.

El plan será para todos los no socios de los equipos locales y para los visitantes, el cual evitará la venta de entradas para los que tengan prohibición de ingreso a los estadios. Las entidades locales y los organismos de seguridad definirán y aplicarán el plan para la venta de los boletos en cada fecha. Los clubes no expenderán las entradas, se hará a través de un sistema unificado y de manera electrónica. "El plan no será recíproco, ya que un club podrá darle a otro una cantidad de entradas, pero no necesariamente el otro tiene que replicarlo en la cantidad", añadió Elizondo.

Por último, el CEO de la Superliga manifestó que "el plan será ventajoso para los clubes que tengan buena capacidad de recibir visitantes". El plan comenzará con el ingreso de parciales visitantes en Primera División y paulatinamente se incorporarán las otras categorías del ascenso.

Al respecto, Tapia indicó que "en el Ascenso van casi 11 años, en Primera estamos llegando a los 6 sin parcialidad visitante. Estamos ante una chance histórica de revertir esta situación. Hay decisiones políticas que pueden lograr que vuelvan los visitantes".

"Además, esto le dará la posibilidad a los clubes de volver a tener ganancias, así como también a esta Casa; al tiempo que otro de los puntos importantes será revalidar el producto ‘Fútbol Argentino’", agregó el titular de la AFA.

La presentación del Plan Retorno de los Visitantes se llevó a cabo en el tercer piso de la AFA y, además de Tapia y Elizondo, asistieron Roberto Garaycochea, gerente del Tribunal de Disciplina; Marcelo Moure, gerente del Consejo Federal; Eduardo Bozzi, secretario del Tribunal de Disciplina; Héctor Latorraga, titular del Tribunal de Apelaciones; y Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, entre otros.