Romero, una "Bestia" que pide pista para el 2018

Fotos EXPECTATIVAS. Romero (der.) no pudo jugar mucho este semestre por las lesiones y buscará más protagonismo

27/12/2017 -

El delantero friense de Mitre, David Romero tuvo un 2017 con muchos altos y bajos. En la primera parte del año que se termina, la Bestia fue clave para el ascenso del Aurinegro al Nacional B, siendo el goleador del equipo y el autor de tanto en el que su equipo superó a Gimnasia de Mendoza en la primera final. Pero en la segunda categoría, las lesiones lo terminaron relegando, aunque pudo disputar algunos minutos ingresando desde el banco de suplentes.

Lejos de tomarlo como una revancha, Romero admitió que espera la pretemporada con ansias para poder ganarse un lugar.

"No lo tomo como una revancha, más que nada es un desafío. Quiero demostrarme que puedo ser útil para el entrenador", admitió el goleador en su charla con EL LIBERAL.

"Soy consciente de que en el Nacional B no tuve mucha continuidad. Las lesiones me perjudicaron, no me permitieron estar al cien por cien. Hoy me siento bien, con muchas ganas de empezar la pretemporada y poder pelear por un lugar en el equipo", completó el ex Talleres de Frías y San Lorenzo de Alem.

En cuanto a la campaña de su equipo en la máxima categoría del ascenso argentino, Romero aseguró que fue buena.

"Creo que sumamos una buena cantidad de puntos. Pudo ser mejor, porque merecíamos más. Sabemos que este es un torneo muy duro, con partidos cerrados, muy parejos. De todas formas estamos conformes y planificando en poder superar esa marca", explicó.

Al igual que muchos de sus compañeros, reconoció que a Mitre le faltó sacar buenos resultados en condición de visitante.

"Siempre hay cosas por corregir. Quizás nos faltó mostrar algo más como visitantes. Todavía no pudimos ganar y eso nos acomodaría mejor y nos daría más confianza. Tenemos tiempo y material para corregir", argumentó.

Copa Argentina

Por último, el delantero friense admitió que Mitre irá en busca de la clasificación a la Copa Argentina, pero sin descuidar el objetivo primario. "Vamos a ir objetivo por objetivo. El primordial es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantener la categoría. Es muy complicado porque somos nuevos en esta división. Sabemos que sumando podemos llegar a otros objetivos y eso no hará ilusionar con poder clasificar a la Copa Argentina. Pero tenemos en claro, que hay que mantener la categoría", concluyó.