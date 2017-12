Le rompió la nariz a su concubina y la llevó al campo por temor a represalia de cuñados

Fotos PROCEDIMIENTO. La Fiscalía ordenó la detención del "Colo" Suárez.

27/12/2017 -

La Fiscalía dispuso la detención de un obrajero, cuya pareja lo denunció por romperle la nariz y mantenerla oculta en casa del abuelo por miedo al "ajusticiamiento" de sus cuñados.

La denuncia fue formulada por María Vanesa Ledesma, de 31 años, domiciliada en el Bº Santa Rita, Sacháyoj, Alberdi.

La misma acusó a Gonzalo el "Colo" Suárez de agredirla a trompadas.

Según la investigación que impulsa la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, después de dos años de "ni un sí ni un no", seis meses atrás el "Colo" se abocó de lleno a las salidas y al alcohol.

"Iba y volvía a los dos o tres días", relató la mujer a la policía. "Le decía algo y me pegaba, o arrastraba del pelo por el piso", acotó.

El suceso desencadenante del adiós definitivo, sobrevino ayer.

Ledesma se presentó en la policía y señaló que estuvo cautiva varios días.

Responsabilizó al "Colo". "Él me golpeó y me rompió la nariz. Me mintió con que me llevaría al hospital de Pampa de los Guanacos (Copo)", subrayó.

"Allá me encerró. Una enfermera a la que no conozco me puso una inyección. Después me subió a una moto y fuimos a la casa de su abuelo", ahondó.

Miedo indisimulable

La víctima agregó que en realidad, todo ese operativo de rapto y mentiras "era porque le tiene miedo a mis hermanos. Él sabe que si ellos me ven en este estado lo van a buscar".

Después de interiorizarse de los alcances de la presentación, confirmación de las lesiones mediante, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda ordenó la detención del "Colo".

Quiérase, o no, hoy la situación emerje muy delicada. El "Colo" busca a la damnificada para desquitarse, tras haber osado judicializar sus hazañas.

A la vez, nadie garantiza que, de encontrarlo, sus cuñados vayan a ser "didácticos y dialoguistas" al indagarlo sobre el porqué de su hermana con el tabique nasal lesionado y sangrante.