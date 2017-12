El boicot de la oposición amenaza con estropear la reelección del actual presidente ruso, Vladimir Putin

Fotos CANDIDATO. Putin, que participó de una reunión con niños, se quedó sin rival en las elecciones. Su temor pasa ahora por la legitimidad de la votación.

27/12/2017 -

MOSCÚ, Rusia. El boicot opositor de las elecciones presidenciales del 18 de marzo de 2018 amenaza con estropear la reelección del actual presidente ruso, Vladimir Putin, que se quedó sin rivales con la inhabilitación del líder de la oposición, Alexéi Navalni.

"Sin lugar a dudas, los llamamientos al boicot deben ser objeto de un estudio muy escrupuloso sobre si están en consonancia o en contradicción con la legislación vigente", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Peskov se refería al llamamiento realizado el lunes por Navalni después de que la Comisión Electoral Central (CEC) se negara a inscribir su candidatura por tener antecedentes penales, ya que fue condenado en febrero pasado por apropiación indebida.

Navalni no se limitó a llamar al boicot, sino que anunció una "huelga de votantes", sean o no partidarios de su candidatura, aduciendo que no pueden ser democráticas unas elecciones en las que Putin eligió a dedo a cada uno de sus contrincantes.

Además, advirtió que la decisión de la CEC marginará a millones de votantes, que no sólo no acudirán a las urnas, sino que no reconocerán ni los resultados ni a las autoridades resultantes.

Esto sentó muy mal al Kremlin, consciente de que lo que está en juego el 18 de marzo no es el resultado, ya que Putin cuenta con una intención de voto de más del 80%, sino la legitimidad de la votación.