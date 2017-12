La Comisión Municipal colaboró con la logística y la organización de la multitudinaria festividad

Fotos PROYECTO. De cara al año que viene, Ávalos piensa en arbolar el pueblo.

El doctor Jorge Ávalos es el nuevo comisionado municipal de Sumamao y es la primera vez que le toca participar de esta festividad desde la función pública. Asumió el pasado domingo 10 de este mes, y como anfitrión recibió al gobernador de la provincia, un asiduo participante de esta celebración.

"Yo he asumido el pasado 10 de este mes, y por lo tanto no he tenido mucho tiempo como para coordinar acciones con los organizadores de la fiesta, porque los ‘síndicos’ (como se conoce a los dueños de la imagen y del predio) trabajan por lo menos desde tres meses antes", le dijo Ávalos a EL LIBERAL.

Sumamao es un pequeño paraje del departamento Silípica, que tiene una población de poco menos de 1.000 habitantes, que se dedican a la crianza de animales y algo de agricultura familiar. La mayoría de los hombres trabajan como peones golondrina.

Apoyo

El comisionado municipal relató que la realización de esta festividad multitudinaria "es un gran desafío", porque "hay que tener en cuenta que vienen más de 100 mil personas durante dos días".

"No es fácil organizar una fiesta como ésta, y en el poco tiempo que tuvimos hemos hecho lo posible de aportar algo desde la comisión municipal. Por suerte se cuenta con un gran apoyo del Gobierno de la provincia, que dispone de los operativos de seguridad y sanitario, y también aporta los camiones para la provisión de agua potable", reseñó.

Reveló que en esta oportunidad, desde la Comisión Municipal "se ha colaborado con la contratación de números artísticos y el sonido para los días de la fiesta".

Ávalos también piensa en lo que viene, y anticipó que ni bien termine esta fiesta, comenzará a pensar en obras para el año que viene.

"Esta es una fiesta que se hace desde hace más de 100 años y es una tradición en la provincia. Creo que el pueblo necesita de algunas mejoras para recibir a tanta gente que viene. Una de las primeras cosas en las que estamos pensando es en realizar una campaña de arbolado urbano, porque se necesita sombra, entre otras mejoras que se pueden hacer", reveló.