"Que los jóvenes cuiden al santo, porque el pueblo necesita de sus bendiciones"

Fotos GRATITUD. Angélica tuvo un ACV hace dos meses y fue a su fiesta a agradecerle a San Esteban por su recuperación.

27/12/2017 -

Hace más de 40 años que no falta cada 26 de diciembre a la fiesta grande de San Esteban y le preocupan sobremanera los jóvenes, por eso les pide que se cuiden y que cuiden al santo.

Doña Angélica Luján vive en la calle Gancedo del barrio 8 de Abril, y agradece a San Esteban por su recuperación luego de haber sufrido un ACV hace dos meses.

"Vengo todos los años a vivir esta tradición que es muy hermosa en honor a este santo que es muy milagroso. Yo siempre he pedido por algún problema de salud. Hace dos meses tuve un ACV y estoy muy agradecida porque me estoy recuperando bien. Siempre le pido a la gente que se porte bien y que ayude a la familia Juárez que es la que organiza toda esta fiesta para que esta tradición no se pierda nunca", asegura.

No precisa desde cuándo viene a esta fiesta, pero tiene una referencia puntual: "Tengo un hijo de 47 años y vengo desde que él era chiquito".

"Le pido a los jóvenes que se cuiden y que cuiden al santo, porque ellos necesitan al santo y el santo los necesita a ellos. El pueblo necesita de sus bendiciones", dijo.