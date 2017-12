Brindan consejos para disfrutar de un fin de año saludable

Fotos PREVENCIÓN. Se aconseja comer de manera moderada, sin exceso de alcohol y agregar verduras y frutas.

27/12/2017

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero, a cargo de la Lic. Natividad Nassif, difundió una serie de recomendaciones para disfrutar de unas fiestas saludables.

Evitar los accidentes de tránsito y por el uso de pirotecnia, prevenir problemas de salud por ingesta excesiva de alimentos o bebidas alcohólicas y protegerse del calor son algunas de las claves para tener un fin de año sin sobresaltos.

"Con las reuniones de fin de año entre familiares y amigos, las personas suelen romper las rutinas de alimentación, comiendo de más, además de sumar calorías a través de las bebidas. Estas conductas pueden generar descompensaciones, sobre todo en personas que presenten enfermedades como diabetes, hipertensión y colesterol elevado", se alertó.

Y agregó: "Por una cuestión cultural, en las fiestas se elige comer alimentos con grandes concentraciones calóricas, aunque lo que necesitamos en esta época del año es aumentar la ingesta de líquidos y comer comidas livianas".

En ese sentido, se advirtió que, en una cena de año nuevo, se pueden consumir entre 8.000 y 10.000 calorías (lo que se ingiere en 5 días). Por este motivo se aconseja comer de manera moderada e incorporar frutas y verduras de estación.

También es importante el correcto manejo, traslado y conservación de alimentos con el fin de evitar la proliferación de bacterias que pueden causar diarreas, síndrome urémico hemolítico y salmonelosis.

Alcohol y accidentes

Para quienes están designados como conductores la consigna es "alcohol cero". Si alguien bebe de más, se debe acompañarlo, llevarlo a un lugar ventilado, acostarlo (de costado) para que no se ahogue en caso de tener vómitos, aflojarle la ropa, abrigarlo, ofrecerle agua y no permitirle manejar ni irse solo. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben consumir alcohol.

Por último, se advierte que el uso de pirotecnia puede ocasionar problemas de salud irreversibles, por eso es fundamental una actitud responsable, especialmente con los niños.