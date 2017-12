Facundo Moyano sin filtro: "Con Nicole no se puede ir a ningún lado"

27/12/2017 -

El nombre de Facundo Moyano tomó relevancia mediática a partir de su supuesto affaire con Susana Giménez y potenció su "fama" desde su noviazgo con Nicole Neumann. A pesar de su notoriedad en el mundo del espectáculo, el político asegura que no lo disfruta y constantemente se muestra hostil frente a la presencia de los periodistas y evita referirse a su vida privada. Pero, este fin de semana, y a casi cuatro meses de haber blanqueado su noviazgo con la modelo, el diputado habló de su relación. "Si me preguntás por la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole, no me favoreció demasiado. La frivolización no favorece nunca a la política. Cada vez que íbamos a algún lado, nos sacaban una foto y la subían. Entonces, dijimos ‘vamos a mostrarnos’... No se puede ir a ningún lado", dijo Facundo en "Tiene la palabra", el programa de TN. Luego recordó su escapada al exterior para disfrutar de su amor con la modelo con menos asedio, pero el resultado no fue el esperado: "Fuimos a Europa para estar tranquilos, caminar. Y no se pudo. Se supo desde un principio que viajábamos a Madrid. Yo tenía un viaje de trabajo, me quedé el fin de semana, y le dije que vaya para allá para estar tranquilos. Pero no se pudo". l