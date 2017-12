27/12/2017 -

Mariela, en sus obras, manifiesta sus sentimientos y pensamientos "acerca de nuestra cultura, esa simple manera de ver la vida, lo cotidiano, el paisaje, los aromas, el color de mi tierra, sus relatos y por sobre todo mi sentir profundo. La manera en que me embelesa con su singularidad; de alguna forma refleja un pensamiento racional y otro mágico, terrenal y espiritual".

"El cantar me ha permitido soltar muchísimas cosas. Además, he tenido la oportunidad de estudiar canto con una profesora que era muy espiritual. Así fue como empecé a abordar el canto desde lo emocional y podía sanar cosas. Ya he agarrado las herramientas y si bien es un aprendizaje que nunca se termina uno sigue adelante", remarcó.