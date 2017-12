Mariela Carabajal: "Estoy feliz de poder cantar mis creaciones"

27/12/2017 -

Lo que parecía una quimera para la cantante santiagueña Mariela Carabajal, hoy es una realidad. Esos sueños de trascender con obra propia y en un lugar como Rosario (está radicada) fortalecen sus aspiraciones y renueva su amor por el canto nativo.

Y sigue haciendo camino al andar, con un apellido ligado al folclore y los sueños intactos de continuar creciendo, explorando, expresando sentimientos y pensamientos propios tal como lo hizo en "Pagana", su última producción discográfica.

Mariela, en visita realizada al ciclo "Siesta Musical en EL LIBERAL", habló de su presente artístico, de las actuaciones confirmadas que tiene para este verano festivalero y del nuevo disco que está gestando donde tendrá como invitados a Jorge Fandermole y Eduardo Spinazi, músicos con quienes tocó en la confitería El Cairo, emblemático lugar de Rosario, en un espectáculo en tributo de Roberto Fontanarrosa.

El 47º Festival Nacional de la Chacarera 2018 será el puntapié inicial de una serie de presentaciones a lo largo de enero y febrero. El 5 de enero estará allí. El 13 en Carabela (provincia de Buenos Aires). El 14, en Córdoba y el 19 y 20 en Rosario.

Mucho trabajo y tiempo de despedida de "Pagana", tu disco.

También estamos cerrando el año con la presentación del disco ‘Pagana’ y armando el próximo que estoy por grabar en febrero. He tenido un 2017 maravilloso porque he podido, con mi grupo, participar en muchísimos lugares de la Argentina llevando nuestro proyecto que ha sido un desafío muy lindo porque ‘Pagana’ es un disco que hemos realizado con mi hermano (Juan Carabajal), con canciones nuestras y con un contenido muy profundo, con sentimiento y con responsabilidad y amor

¿El nuevo disco tendrá la impronta de espiritualidad e introspección que definió a "Pagana"?

Si bien aún seguimos pensando acerca del concepto del nuevo disco, sí tendrá canciones de tinte introspectivo. No he pensado tanto en un género sino más bien en lo que yo sentía. Tendrá temas propios, que serán la mayoría y canciones de amigos como Quique Oyola y Juan Saavedra.

¿Cómo vives el hecho de que todo ese proceso creativo lo compartes con tu hermano?

Es muy lindo porque con Juan tenemos mucha sincronía. Él sabe lo que yo siento. Con Juan somos uno entre los dos. Nos complementamos. Siempre me he sentido acompañada. Siempre ha estado en los momentos en que yo necesitaba algo. Es un apoyo de fe, de amor y de confianza. Hemos intentando hacer cosas solos, pero yo no cambiaría por nada el dejar de estar con él. Tengo cosas muy profundas. Estoy muy feliz por todas las cosas hermosas que me están pasando. Son sueños que se hacen realidad y lo vivo con alegría. Estoy feliz de poder hacer lo que verdaderamente me gusta. Amo la música, amo mi tierra. Estoy feliz de poder cantar mis propios temas.