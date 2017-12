Verónica Vaira dejó Miami para trabajar en su amada Córdoba

27/12/2017 -

La vedette cordobesa, Verónica Vaira, se siente profeta en su tierra. Si bien está radicada en Miami, la artista está feliz por el cálido recibimiento que tiene cada vez que regresa a Carlos Paz para hacer temporada. En esta oportunidad, está produciendo una obra, "Enganchate Can Can", con Tamara Gala. "El motivo que me impulsa a regresar a mi lugar, de pisar mi lugar, es el trato cálido que me brinda la gente. Villa Carlos Paz es, para mí, sagrado. Estoy contenta porque voy a estar en tres lugares: los martes voy a estar en el espectáculo de Tamara Gala (‘Enganchate Can Can), los viernes y sábados con otro espectáculo y voy a estar produciendo ‘Enganchate Can Can’", le contó al enviado especial de Canal 7 y EL LIBERAL.

Verónica comentó también que desistió de la idea de achicarse los bustos. Y destacó: "Los mantendré como están". La artista cordobesa indicó que una vez concluida la temporada en Carlos Paz regresará a Miami para seguir con sus obligaciones laborales.