Fotos "Con 'Reminiscencia' hice una renovación de votos de mi trabajo"

27/12/2017 -

Cristian "Mono" Banegas se siente realizado por los resultados logrados con "Reminiscencia", una obra musical conceptual donde desarrolla la identidad del santiagueño a partir de un trabajo previo de investigación. Con testimonios de Sixto Palavecino, Elpidio Herrera, Luis Garay y la relectura profunda del legado de Di Lullo y Canal Feijóo, Banegas despliega su arte con maestría y da a luz un trabajo para estudiar ¿ C o l m ó tus expectativas la realización de "Remini s - cencia"? La verdad que ha colmado totalmente mis expectativas. He tratado de cuidar al máximo los detalles también y es como que no me han quedado cosas sueltas del disco. El discurso del disco lo he cuidado al máximo. ¿Por dónde, específicamente, pasa el concepto que marca a fuego tu disco? Es una renovación de votos que he hecho en cuanto a mi trabajo. En ‘Reminiscencia’ he plasmado un discurso y una musicalidad en movimiento porque el eje del disco es la identidad. Uno se zambulle en la reminiscencia para indagar sobre la identidad. En ese sentido, el discurso es determinante, fundamental. ¿Quiénes te nutrieron del conocimiento para elaborar tu obra conceptual? Al proyecto de "Reminiscencia" lo arranqué hace diez años. Durante todo este tiempo he entrevistado a gente, entre ellos a Luis Garay y también a don Sixto Palavecino y a Elpidio Herrera, que me permitió nutrirme de información vital sobre nuestra cultura. He conocido la obra de Di Lullo y Canal Feijóo, pensadores que han dejado un trabajo importante sobre nuestra identidad, que sigue en movimiento y que es una urgencia de preguntarnos, permanentemente, quiénes somos, qué estamos haciendo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué ritmos has hecho predominar para darle el contexto al discurso? Es toda nuestra música. He jugado con todo lo que rítmicamente nuestra provincia lo tiene de manera natural. Hay obras que están hechas solo para bailarines. Hay obras que están hechas para piano también. Ahí está todo el desarrollo de lo que es nuestra música, como el malambo desde sus inicios hasta la actualidad. El relato rítmico que identifica a mi disco son las vidalas, el malambo, las chacareras, las zambas y todos los elementos nuevos que me ha dado el estudiar música.