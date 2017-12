Lagomarsino: "Yo creo que fue un suicidio inducido"

Fotos Diego Lagomarsino

El especialista en informática arriesgó su hipótesis, agregó que también pudo ser un autodisparo; y ratificó que es inocente: "Creo que no estoy preso porque la Justicia sabe que digo la verdad", indicó.

Todavía "shockeado", Diego Lagomarsino atraviesa su momento judicial más complicado. Fue procesado por la muerte del fiscal Alberto Nisman por haberle dado el arma al extitular de la UFI-AMIA.

"Peor que estar procesado siendo inocente, no sé qué puede ser", indicó a la salida de su casa en Martínez. Lagomarsino negó haber tenido participación en el presunto crimen de Nisman y pidió que "investiguen a todos".

"La verdad que me shockeó (la noticia). Tenía indicios de lo que podía pasar, pero bueno me agarró en un estudio de televisión", recordó. Intranquilo ante la decisión del juez Julián Ercolini de procesarlo y trabarle un embargo millonario, Lagomarsino sostuvo que no está "preso porque la Justicia sabe que digo la verdad".