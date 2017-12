Fotos El príncipe Harry entrevistó a Obama

En una entrevista radial emitida por la cadena británica BBC, el príncipe Harry, charló con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama en un encuentro distendido que sin embargo hurgó en cuestiones profundas.

Una de las preguntas que el hijo menor de Lady Di le hizo al ex mandatario estuvo relacionada con lo que sintió el 20 de enero de 2017, cuando le entregó el mando en Washington al empresario Donald Trump. Al respecto, dijo: "Bueno, lo primero que pensé, ahí sentado junto a Michelle, fue lo agradecido que me sentía de su compañía, de que me haya acompañado a lo largo de este proceso".

"Vos la conociste, sabes que es una mujer espectacular, graciosa, cálida. Ella no era una persona inclinada naturalmente hacia la política y sin embargo creo que fue la mejor primera dama que vi. Trabajó mucho a favor de que yo me postulara y de que saliéramos ilesos, con un matrimonio fuerte, en el que seguimos siendo mejores amigos", indicó Obama sobre su esposa en un intento por destacar que pese al poder, el trabajo diario y la falta de tiempo para la familia, consiguieron sobrevivir como tal a los ocho años en la Casa Blanca.

Respecto de Malia y Sasha, sus hijas, dijo: "Se entán convirtiendo en jóvenes increíbles. Pudimos preservar nuestra integridad, no cambiamos. Ese fue un sentimiento satisfactorio".

Sin embargo, Obama admitió que no todo fue placentero: "Eso se mezcló con la sensación del trabajo sin hacer, de las preocupaciones que quedaron pendientes. Pero por sobre todo tenía una serenidad mayor a la que hubiera esperado".

En la conversación, grabada en Canadá el pasado septiembre, ambos comentan que era la primera entrevista del ex mandatario desde que dejó la presidencia en enero. "Extraño el trabajo en sí porque era fascinante", admitió Obama sobre sus ocho años en la Oficina Oval.

También habló sobre el uso irresponsable de las redes sociales y que ciertas acciones distorsionan el entendimiento de las personas respecto de cuestiones importantes.

Esta declaración, pese a que no lo nombró, hace pensar en su sucesor, Donald Trump, quien es un asiduo usuario de las redes sociales y que suele desmentir información y atacar a la prensa en cada uno de sus mensajes.

Por ello, llamó a aprovechar la tecnología de una manera que permita una multiplicidad de voces, una diversidad de puntos de vista.

La charla entre Harry y Obama fue publicada hoy, horas antes de que saliera a la luz una noticia del diario sensacionalista The Sun que asegura que el gobierno británico está presionando al príncipe para que no invite a su boda a los Obama, en un intento de evitar roces con la administración Trump.