Fingió ser mudo durante 12 años y ahora no sabe hablar

Un criminal chino, conocido como Zeng, fingió ser mudo durante 12 años para evitar las interrogatorios. Finalmente, decidió confesar pero perdió la capacidad de hablar, informa la agencia china Global Times.

En 2005, el sujeto mató a un tío de su esposa, tras una pelea por 500 yuanes (unos 60 dólares), y de inmediato huyó de su aldea. Ya en otra provincia, halló trabajo en una obra en construcción, se casó nuevamente y tuvo un hijo. Y para no ser descubierto, todos estos años fingió ser mudo.

La policía local logró atraparlo por no tener documentos de identidad, y lo detuvo a principios de este año. En el empeño de determinar quién era, en octubre pasado se le tomaron muestras de sangre para un análisis de ADN, y así las autoridades descubrieron su 'huella genética' se parecía mucho a la de los padres de un asesino buscado durante 12 años.

Zeng finalmente confesó por escrito.

Según la policía, el permanecer durante tantos años callado y sin emitir voz alguna atrofió completamente las cuerdas vocales. Cuando los detectives le preguntaron por qué había elegido no hablar durante tantos años, respondió por escrito: "Cuanto menos digo, menos posibilidades tengo de comer un error".

