Le da una barra de maní a una cierva y regresa con sus crias por más

Lori Jones, atiende de un local comercial, de la ciudad estadounidense de Fort Collins, en Colorado, que tuvo unos peculiares clientes: Una mamá cierva y sus crías.

La primera en aparecer en el negocio fue la cierva que recorrió el interior del lugar revisando en busca de alimentos. Para deshacerse del animal, la joven decidió darle una barra de maní. La estrategia surtió efecto ya que el animal abandonó el establecimiento y, demás, aparentemente contento con el 'regalo'.

Sin embargo, al cabo de una media hora la cierva volvió al negocio acompañada de sus tres crías en busca de más golosinas.

"Me miró como si me preguntara: '¿pueden mis hijos también tener un poco?", relató la joven al periódico New York Daily News. Al final, toda la familia se marchó cuando le dió otra golosina.

