CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Diciembre 2017

28/12/2017 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CINE. SHELBY

11.00 CINE. LOS PINGÜINOS DE PAPÁ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. LOS PINGÜINOS DE PAPÁ (CONTINUACIÓN)

12.45 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 VIDA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ





CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 DE A DOS

19.30 EN VIAJE

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EN VIAJE





CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.55 SUPERMAN II

09.12 MI ÁNGEL GUARDIÁN

10.53 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA AL OESTE

12.15 EL APRENDIZ DE BRUJO

14.17 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

15.55 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

18.05 BUSCANDO A NEMO

19.57 EL APRENDIZ DE BRUJO

22.00 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

TCM

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 LA PANTERA ROSA

09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.37 LA NIÑERA

11.03 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

13.07 INTRIGA INTERNACIONAL

15.40 GATTACA

17.36 EL GUERRERO ROJO

19.13 GLADIADOR

22.00 SOLDADO UNIVERSAL

23.54 LA HORA 25

TNT

06.20 LA GUARDERÍA DE PAPÁ

08.01 INCORREGIBLES

09.51 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

12.23 EL SUPERAGENTE 86

14.30 BIENVENIDO A LA JUNGLA

16.18 GETAWAY

17.55 JOBS

20.19 VALIENTE

22.00 UN HOMBRE DIFERENTE

00.04 MALAS ENSEÑANZAS

01.52 LIGERAMENTE EMBAR

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 MACGYVER

09.50 MACGYVER

10.50 MACGYVER

11.50 MACGYVER

12.50 MACGYVER

13.50 MACGYVER

14.50 MACGYVER

15.50 MACGYVER

17.50 LOS VIGILANTES

21.00 TORTUGAS NINJA

23.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

01.35 BASTARDOS SIN GLORIA

04.40 MACGYVER

STUDIO UNIVERSAL

09.10 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!

11.25 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

15.00 FORREST GUMP

18.05 EL GRAN DRAGÓN BLANCO

20.00 EL PERFECTO ASESINO

22.20 ÁNGEL Y DEMONIO

24.25 EL GRAN DRAGÓN BLANCO

02.15 EL PERFECTO ASESINO

04.15 ÁNGEL Y DEMONIO





A DÓNDE IR

D E S A F I N A D O

(URQUIZA 267)

 HOY A LAS 21.30, “LA NOCHE DE LOS BAJOS”, EN UN HOMENAJE

AL PELADO SANTILLÁN, CON EL MONO BANEGAS, CONEJO SARQUIZ,

MELLI RUIZ, MARCHELO GÓMEZ, SANTILLÁN-JIMÉNEZ-SANTILLÁN,

CARLOS SANDOBAL-LEYLA NASSIF, PABLO SANTILLÁN, DIEGO

GALLARDO, DANGERO PONCE - EZEQUIEL WOTTITZ, PANCHO

ZAMUDIO, DIEGO BARLA, DANIEL SORROCHE, EMMANUEL VIEYRA,

NEGRO ACEVEDO Y LUCÍA SAMIENTO.

C A S A D E L F O L C L O R I S T A

(PARQUE AGUIRRE)

 SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 23, LA CRUZA DANZA, TRÍO SANTIAGUEÑO, Y

RECITAL DE CLODOMIRA CANTO.

C A S A T E R R A V I V A

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

 SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.

HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.

C A R P A D E L H E C H I C E R O

(CLODOMIRA)

EL LUNES 1 DE ENERO DE 2018, DESDE LAS 20, FRANCO ARROYO, LOS CAPIS

Y LA BANDA ULISERA.





CINES

SUNSTAR



STAR WARS EPISODIO VIII

(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

28/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

28/12 - 29/12 - 17:30 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

28/12 - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

28/12 -29/12-17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

28-29-30-01-02/01 - 19:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

28/12 - 22:10 (Subt)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

28/12 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

28/12 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:30

(TODOS LOS DÍAS)

31/01 cerrado

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA CASTELLANO 2D 22:10

(TODOS LOS DÍAS)

31/01 cerrado

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS

DÍAS)

31/01 cerrado

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 16:40

- 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

31/01 cerrado

EL GRAN SHOWMAN ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 - 22:30

(TODOS LOS DÍAS)

31/01 CERRADO