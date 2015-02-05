CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Diciembre 2017
A LAS 19.00 CORTÁ POR LOZANO.
Por El Liberal
28/12/2017 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CINE. SHELBY
11.00 CINE. LOS PINGÜINOS DE PAPÁ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 CINE. LOS PINGÜINOS DE PAPÁ (CONTINUACIÓN)
12.45 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 VIDA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 DE A DOS
19.30 EN VIAJE
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EN VIAJE
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.55 SUPERMAN II
09.12 MI ÁNGEL GUARDIÁN
10.53 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA AL OESTE
12.15 EL APRENDIZ DE BRUJO
14.17 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
15.55 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
18.05 BUSCANDO A NEMO
19.57 EL APRENDIZ DE BRUJO
22.00 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
TCM
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 LA PANTERA ROSA
09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.37 LA NIÑERA
11.03 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
13.07 INTRIGA INTERNACIONAL
15.40 GATTACA
17.36 EL GUERRERO ROJO
19.13 GLADIADOR
22.00 SOLDADO UNIVERSAL
23.54 LA HORA 25
TNT
06.20 LA GUARDERÍA DE PAPÁ
08.01 INCORREGIBLES
09.51 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
12.23 EL SUPERAGENTE 86
14.30 BIENVENIDO A LA JUNGLA
16.18 GETAWAY
17.55 JOBS
20.19 VALIENTE
22.00 UN HOMBRE DIFERENTE
00.04 MALAS ENSEÑANZAS
01.52 LIGERAMENTE EMBAR
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 MACGYVER
09.50 MACGYVER
10.50 MACGYVER
11.50 MACGYVER
12.50 MACGYVER
13.50 MACGYVER
14.50 MACGYVER
15.50 MACGYVER
17.50 LOS VIGILANTES
21.00 TORTUGAS NINJA
23.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
01.35 BASTARDOS SIN GLORIA
04.40 MACGYVER
STUDIO UNIVERSAL
09.10 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!
11.25 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
15.00 FORREST GUMP
18.05 EL GRAN DRAGÓN BLANCO
20.00 EL PERFECTO ASESINO
22.20 ÁNGEL Y DEMONIO
24.25 EL GRAN DRAGÓN BLANCO
02.15 EL PERFECTO ASESINO
04.15 ÁNGEL Y DEMONIO
A DÓNDE IR
D E S A F I N A D O
(URQUIZA 267)
HOY A LAS 21.30, “LA NOCHE DE LOS BAJOS”, EN UN HOMENAJE
AL PELADO SANTILLÁN, CON EL MONO BANEGAS, CONEJO SARQUIZ,
MELLI RUIZ, MARCHELO GÓMEZ, SANTILLÁN-JIMÉNEZ-SANTILLÁN,
CARLOS SANDOBAL-LEYLA NASSIF, PABLO SANTILLÁN, DIEGO
GALLARDO, DANGERO PONCE - EZEQUIEL WOTTITZ, PANCHO
ZAMUDIO, DIEGO BARLA, DANIEL SORROCHE, EMMANUEL VIEYRA,
NEGRO ACEVEDO Y LUCÍA SAMIENTO.
C A S A D E L F O L C L O R I S T A
(PARQUE AGUIRRE)
SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 23, LA CRUZA DANZA, TRÍO SANTIAGUEÑO, Y
RECITAL DE CLODOMIRA CANTO.
C A S A T E R R A V I V A
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.
HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
C A R P A D E L H E C H I C E R O
(CLODOMIRA)
EL LUNES 1 DE ENERO DE 2018, DESDE LAS 20, FRANCO ARROYO, LOS CAPIS
Y LA BANDA ULISERA.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
28/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
28/12 - 29/12 - 17:30 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
28/12 - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
28/12 -29/12-17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
28-29-30-01-02/01 - 19:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
28/12 - 22:10 (Subt)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
28/12 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
28/12 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:30
(TODOS LOS DÍAS)
31/01 cerrado
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA CASTELLANO 2D 22:10
(TODOS LOS DÍAS)
31/01 cerrado
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS
DÍAS)
31/01 cerrado
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 16:40
- 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
31/01 cerrado
EL GRAN SHOWMAN ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 - 22:30
(TODOS LOS DÍAS)
31/01 CERRADO