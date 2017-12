FÚNEBRES | 28 de Diciembre de 2017

28/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

-Daniel Alfredo Bravo

-Flavio Javier Uriarte

-Luis Edgardo González (La Banda)

-Roque Zacaría Monje (La Banda)

-Nélida Graciela Olivera (La Banda)

-Esther Celsa Vega (La Banda)

-Leonor Inocencio Yturre (Tintina)

Sepelios Participaciones

CORIA, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 26/12/17|. "Los amaré en el cielo como los he amado en la tierra..." (Sta. Ana). Su cuñada Elsa de Carmona y su sobrina Elsi participan el fallecimiento de Ana María. Elevan oraciones para que fortifiquen a su familia y amigos en este momento de dolor.

CORTÉS, GISELLA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. La comunidad educativa de la Esc. Hosp. Dr. Francisco Viano, participa el fallecimiento de su alumna Gise y acompañan a su flia. rogando oraciones en su memoria y para consuelo de sus seres queridos.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Sus sobrinos Gringo Corona, Graciela Muratore, Ivana, Sergio, Tomas y Lourdes Corona participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Brille para el la luz que no tiene fin.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Hugo Sialle y Laurencia O' Mill y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Marta Terrera Bellomo, sus hijos Romina, Rody, Agustín y Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hijos Domingo y Laura. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa Alejandra Soria Vildósola junto a sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Mariana Bonacina y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Daniel y Domingo y los acompañan en este triste momento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Adolfo Juárez Villegas participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Gladys Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariana, Ana, Marcelo y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su hija Teresita y elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Alfonso Curet, su esposa Elke Zimmer, sus hijos Augusto y Federico participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniel y Rita y a sus nietos Facundo y Delfina. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Carlos Alberto Auat, Norma de Auat, sus hijos con sus respectivas flias participan su fallecimiento del padre de su amiga Suny y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. La Asociación Santiagueña de Básquet de Veteranos acompaña a su presidente Prof. Salvador Cuba en su dolor por el fallecimiento de su hermano deseándole una pronta resignación a él y a toda su familia.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, sus hijos Dres. Claudio y Milo Brahim con sus respectivass flias., participan con pesar su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su hijo Cdor. Domingo y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Jorge Teves, su esposa Martha Beggeres, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de su matriculado Contador Ángel Domingo Cuba. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre del Contador Ángel Domingo Cuba. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre del Colega Ángel Domingo Cuba. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Participa su fallecimiento Haydée J. de Dalale, sus hijos Mónica Dalale de Pérez y familia Osvaldo J. Dalale y familia acompañan a su familia en este momento de dolor.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Zuni Assís de Retamosa y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y fortaleza para su familia.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario E. Sanjuán y familia participan con dolor su fallecimiento y expresan a sus hijos y demás familiares nuestro sentido pésame ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Raúl García Gorostiaga y Susana Maurelli acompañan a sus hijos Domingo y Laura y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al amigo Domingo, hermanos y demás familiares en estos momento de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Osiris Faccio y Nelly E. Assaf con sus hijos Roxana, Osiris (h), Valeria y Juan José y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Raúl Alberto Espeche y Roxana G. Faccio, sus hijos Raúl, Constanza, Agustín y Maximiliano participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Participa con profundo dolor: Luis Marhe, Luisa Santillán y sus hijos Ricardo, Cecilia, Lázaro y Virginia. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Mario Castillo Solá, Mónica Abate y su hija acompañan en este difícil momento a nuestros amigos Domingo, Laura y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Gustavo Panario y sus esposa Lili Eberlé y sus hijos Nicolás y Agustín participan con dolor su fallecimiento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio, Agostina, junto a Mons. Polti y Pbro. Marcelo Madero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia rogando oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Pedro José Basbús, su esposa Patricia Laura Turk y sus hijos Alfonso, Federico y Pedro acompañan a Domingo, Laura y su familia en estos momentos.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Gustavo Basbús, María José Giovanniello e hijos participan su fallecimiento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Magdalena y Javier participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Claudia Elena Salvatierra y sus hijos Solana, Alfonso y Juan Manuel Agüero participan su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Ángel Domingo y su familia , en este triste momento, con oraciones, rogando por su eterno descanso.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Ing. Oscar Barrionuevo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a la familia ante la desaparición física de Domingo. Ruegan oraciones en su querida memoria. Gracias.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Adriana Cerro de Herrera, sus hijos Adriana y Guillermo Bellido, Susana y Jorge Bravo; Hugo Francisco, José Luis Bianchi; sus nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan plegarias en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. José Alberto Sarquiz (H) participa su fallecimiento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Migui Sarquiz y familia participan su fallecimiento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Familia Utrera: Edgardo, Alicia, Andrés, Martín y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a Zuni Larcen y demás seres queridos ante la irreparable pérdida.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Pablo Olivera y Sra. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Diego Braia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Cp. Juan C. Diaz y Cp. Mario R. Vaulet acompañan a su familia en estos dificiles momentos, en especial a su hijo Domingo. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa con sus respectivas flias, lamentan profundamente la partida de Eduardo y acompañan a la querida tía chicha, hijos y amos ante tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Mavel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela acompañan en la oración a Lidia, Daniel, Silvia, Marta y demás familiares pidiendo al Altísimo por su descanso en paz.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Juan Carlos Gutiérrez y Claudia Morales, participan el fallecimiento del hermano de su querido amigo Daniel y elevan plegarias por su eterno descanso.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Coca Manzur y sus hijos, participan en el duelo con la familia Elias y acompañan en su dolor por la partida de su hijo Eduardo. Que la paz eterna sea con él.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Natividad Nassif y familia acompañan a su madre, a sus hermanos en este gran dolor y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, sus hijos Dres. Claudio y Milo Brahim con sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su Sra. Madre Lidia y a su herman Dr. Daniel y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Eduardo José Maidana y flia., se conduelen con su fallecimiento y acompañan en tan dolorosa pérdida a la flia. Elias Satuf.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Eduardo J. Maidana y sus hijos Gladys, María Eugenia, José Eduardo, Jorge y Juan Manuel acompañan a su mamá Chicha y a sus hermanos Daniel, Silvia y Martha en este doloroso momento.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Ramón H. Álvarez, Gladys Maidana y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Freddy Basbús y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Llamil Barbur, su esposa Angélica Banco, sus hijos Silvia Susana, Dr. Marcelo Alejandro, Dr. Sergio Fabián Barbur y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Teresa Figueroa, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y abrazan a su madre, hermanos e hijos con dolor. Despiden al Negro con el cariño que siempre le tuvieron.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Mirta Mabel Eleán, Glady Eleán de Salomón, su hija Dra. Yessica Salomón de Angeleri y flia., participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias con afecto a su madre, hermano Dr. Daniel y demás familiares en este doloroso momento, ruegan plegarias en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Dios recoja en su Reino Celestial al querido Negro". Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias abrazan en el dolor a todos sus familiares en estos momentos tan difíciles. Elevan oraciones a su querida memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Que Dios lo recoja en su divina misericordia". Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos,Víctor, Luciana y sus respectivas familias,acompañan en estos difíciles momentos a su apreciada familia.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Margarita Hallak de Saad, sus hijos: Mariel y Omar,Marcela y Juan Daniel participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar a sus familiares su más sentido pésame. Que Jesús le de el descanso eterno.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Sus familiares Elias Saadi y Sra., Yanie Saadi de Palazzo y flia.,acompañan espiritualmente con dolor a sus familiares, elevamos oraciones por su eterno descanso.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Cristina Zuain, Orlando Videla, sus hijos: Maria Grazia y flia, Carlos Eduardo y flia, Luciana y flia y Federico Videla acompañan a la familia Elias en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su esposa Blanca Isabel Herrera, su hija Ana Figueroa y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs. en el Cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162- TEL. 4219787.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su prima que tanto lo quiere Silvia Abalovich (a) y sus hijos María Fernanda y Luis Cantizano, Roberto y María Elena Fanjul, María Josefina y Franco Parisini, Marcos, Juan y Constanza Dacunda y sus respectivas familias acompañan a toda la familia con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria para su eterno descanso.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su prima Marta Lucrecia Abalovich Montesinos y sus hijos Mariano Vital y Guadalupe González Ávalos. Horacio Jozami y Martita González Ávalos y Luis César González Ávalos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|.

Ricardo Molinari y flia. participan en el fallecimiento de su primo Manolo, rogando una oración en su memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|.

Alicia Soledad Molinari y flia. participan en el fallecimiento de su primo Manolo rogando una oración en su memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|.

Roberto Molinari y flia. participan con dolor el fallecimiento de su primo Manolo rogando una oración en su memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. La comunidad educactiva del Colegio Secundario "Ing. Jorge Newbery" participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de tareas. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Alejandra Cenice y su familia Juan C. Castiglione, Agustina y Lorenzo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Dorys y acompañan a ella y familia elevando oraciones al cielo.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Compañeros de Turismo FAS despiden al amigo y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del de su matriculado Dr. Carlos Vicente Morales Oliva. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. Carlos Vicente Morales Oliva. Ruega oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. La amiga de su esposa, Raquel, Olga de Reynoso, sabiendo que hoy estás al lado de Jesús, junto con tu amigo Ramon Víctor Reynoso, disfrutando de la paz y el gozo celestial, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Los amigos de su familia Nardo Alluz y Rosa Reynoso de Alluz, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Dr. Ramon H. Álvarez y Dra. Gladys Maidana, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Médicos, socios y personal de Sanatorio San Roque acompañan a su familia en este profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Oscar H. Ruiz, Toty Luchini y sus hijos, despiden al amigo Carlos en este momento de dolor, acompañana Raquel e hijos, rogando Cristiana resignación y elevan oraciones en su memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. El Centro de Ex docentes "Elda Gómez de De Marco" de la Esc. Nº 42/764 "Diego de Rojas" acompaña con todo cariño a su ex colega Selva del Valle Ávila de Nazha en este gran dolor. Que el Señor bendiga el descanso de Fernando y fortaleza a su mamá y hermana para aceptar la voluntad divina. Ruega oraciones por esta familia.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Personal de la escuela especial Nº42 Dra. Alicia Moreau de Justo de la ciudad de Fernández participan con dolor del fallecimiento del esposo de su compañera Mecha y elevan una oración en su memoria.

SERPENTINO DE GIORDANA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Guadalupe Jugo Degano, junto a su flia. Omar Jugo, Angélica Degano, Santiago y Lucia Jugo Degano lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERPENTINO DE GIORDANA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Los vecinos de calle Luis Frías del barrio Autonomía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Lucas en estos momentos de pesar. Sus restos fueron inhumados en la Pcia. de Santa Fe. Elevan oraciones en su memoria.

SERPENTINO DE GIORDANA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Los compañeros de trabajo de su hijo Alcides, del área técnica del Ministerio del Agua y Medio Ambiente, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

URIARTE, FLAVIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Siempre serás mi ángel guardián. Su hijo Thiago participa con profundo dolor su fallecimiento.

URIARTE, FLAVIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. "Adiós no es para siempre, adiós no es el final solamente significa que te hachare de menos hasta que nos volvamos a encontrar". Sus padres Rita y Ramón participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. El Descanso. Casa de duelo P. L. Gallo (s/v Nº3).

URIARTE, FLAVIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. "Gracias por pasar por nuestras vidas, será nuestro ángel". Sus hermanos Lorena, Natalia, Alfredo y Pamela y sobrinos Bianca, Santino y Gala, cuñados Gustavo y Marianela participan con dolor su fallecimiento.

URIARTE, FLAVIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Estarás en el corazón de todos tus seres queridos. Sus tíos Elvira Juárez, Puli Juárez y su primo Juan Manuel Juárez participan con dolor su fallecimiento.

URIARTE, FLAVIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por el amor de su nombre. Duerme tranquilo querido Javier. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 388 "Dr. Gumersindo Sayago" participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro querido compañero Ramón Uriarte.

URIARTE, FLAVIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Javi querido, me dejas un vacío en el alma,descanza en paz mi Flaco...Néstor Pérez y flia. participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Javi y piden oraciones en su querida memoria.

URIARTE, FLAVIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. ¡Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendicione! Tus amigas, Magui, Mercedes y Elizabeth, acompañan a su amiga Rita y toda su flia. en estos tristes momentos. Rogamos pronta resignación.

Invitación a Misa

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Su familia, amigos y compañeros nos uniremos en oración y pedimos: "Señor tú que proclamaste "Dichosos" a los que mueren en tu paz, haz que la luz eterna brille sobre Bauti para que descanse de sus fatigas y reciba el premio de sus obras". A un mes de su partida invitamos a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Princesa de la sonrisa eterna un coro de ángeles te cantaran el feliz cumpleaños, festejaras tus 17 años junto a Jesús. Feliz cumpleaños eterna reina de mi vida. Su mamá Julia, sus papis Julia y Nicolás, sus tíos, tíos abuelos, primos, amigos y compañeros del colegio, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, MARÍA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Piadosísimo Jesús, hace nueve días que María partió al cielo. Te rogamos la cuentes entre tus elegidos, la cubras con tu Santa luz y le des el descanso eterno. Sus familiares en el afecto: Silvio Alberto, María Elena y Mirta Luisa Quesada, junto a sus respectivas familias la recuerdan con cariño e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9.30 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, RAÚL AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/16|. Día a día iremos aprendiendo a vivir sin tu presencia, pero siempre estará presente el amor infinito que sentimos por vos, que es simplemente, el mismo amor incondicional que nos brindaste. Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y su hija en el afecto, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José Bº Belgrano, al recordarse el décimo tercer mes de su partida.

QUESADA, JOSÉ MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/16|. Querido hermano, hoy, día de tu cumpleaños, elevamos nuestra oración al cielo, rogando al Altísimo te cuente entre sus elegidos, te cubra con su luz, dándote el descanso eterno. Tu recuerdo permanece en nuestros corazones. Sus hermanos Silvio Alberto, María Elena y Mirta Luisa Quesada invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9.30 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, CARLOS DANTE - RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Fallecieron el 3/8/14 y el 28/12/16|. A tres años y cuatro meses, y en el primer aniversario de sus respectivas partidas a la casa de Dios. Hijos queridos no encuentro palabras para tanto dolor, viven en mi corazón, siento la presencia permanente, sé que me acompañan. Oscar el Señor te trajo de nuevo en tus últimos años a mi regazo y pudimos compartir felices momentos, vos con tu sonrisa siempre desprendida, tu amor desbordando y tu alegría de tu música, siempre cosechando nuevas amistades, Madre Virgen María, dame la fortaleza de tu corazón, tu fe concédeme la gracia de la resignación por mis hijos. Tu mamá Amanda, tu compañera Dina, hermana política Nora Pérez, sobrinos Lilian, Marcelo, Iván, Karen, Melina, tus tíos, primos y demás familiares, hermanos del corazón Sandra Nazar, Bebi, Kachi, elevamos oraciones por la gloria en la presencia de quien es la luz y vida eterna. Participamos de la Santa Misa que se oficiará hoy a las 20 en el Santuario Santa Rita.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GONZÁLEZ, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Sus hijos Ricardo, Paola, Ariel, Miriam, Mónica, H. pol., Paola, Juan, nietos, Alejandra, Marita, Lucas, Martina participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 10.30 hs. Casa de duelo Belgrano 532 (SV) SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONJE, ROQUE ZACARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Sus hijos Elena, Ana, Luis, Héctor, Daniel, hijos pol. Jorge, Elisa, Marta, Lucía, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Sus primos hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 9 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV). SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Sus tías Aída Olivera y Margarita Olivera, sus primos Carlos y María Elsa Zorrilla y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su prima Nilda Rivero, sus sobrinos Vanina, Victor y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su tía Graciela Orieta, sus primas Grichi y Luki con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su prima Tete Rivero, sus sobrinas Amalia y Erika y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a loas 9 en el cementerio Jardín del Sol.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su tía Reina Sayago, su prima Adriana Rivero, sus sobrinos Alberto, Luciana, Noelia Rocio y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardin del Sol.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Rebeca Banco participa con dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Graciela dedicaste tu vida al cuidado de tu madre, hoy se cumplió tu deseo, estás junto a ella. El Señor escuchó tus ruegos. Descansa en paz. tus vecinos y amigos, Marta y Lucho Galván e hijos participan con dolor tu fallecimiento y ruegan oraciones en u querida memoria.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su ahijada Erika Paez, su esposo Laureano Mocchi y sus hijos Malena, Justiniano y amalia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Gabriela Luna y Ramon Buenvecino, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tia de sus amigas Erika y Analia Paez. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. "Señor ya está anta tí, recibela en tu Reino". Belén Giménez y Dario Lupica y flia., participan con dolor el fallecimiento de la tia de sus amigas Erika y Analia Paez. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, AMALIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Santiago Maldonado, Delfa del C. Rojas de Maldonado, sus hijos y personal de "Óptica Santa Lucía" acompañan con dolor a su colaboradora y amiga Contadora Neli Kvapil de Bustos, su esposo Lalo e hijos, a Don José y a José Luis y familia ante la dolorosa partida de nuestra querida Amalia.

RUIZ, AMALIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. "El Reino de los cielos la recibe con honores por su vida ejemplar y el amor incondicional brindando a sus seres queridos". Los compañeros de la promoción 1976 del Colegio Santiago Apostol acompañan a su hijo José Luis Kvapil y familia. Elevan una oracion en su querida memoria.

VEGA, ESTHER CELSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Participan con profundo dolor. Sus hijos Eduardo, Elvecia, Erasmo y Heladio, sus nietos Daniel, Ricardo, Fredy y Natalia. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Raimundo Romero y Raúl Romero y cada una de sus respectivas familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. La Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Anita García Najarro y Luis E. Khairallah y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Grego y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

LÓPEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Sus amigos Berta García y Tiburcio Guaraz y familia acompañan a su hijo Roberto y a su hija política Marta por tan dolorosa perdida, rogando al Señor les de fortaleza para sobrellevar esta pena.

MALDONADO, JUAN JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su esposa Norma Peralta, sus hijos María José, José María, Nicolás, h/p. Camila, Felisa, nietos Alejandro, Dilen, Sofi, Leo, Nahuel. Su madre Blanca Maldonado y demás fliares.. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA (Tilila) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. . Guillermo H. Layús, su esposa Nelly e hijos Graciela, Silvia, Dr. Guillermo H. Layús y respectivas familias, participan con profundamente acongojados el fallecimiento de querida Tilila y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Las Termas.

SALIC, PAULINA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su esposo Gabriel Real, sus hijas Marcela y Silvia su h.pol Walter sus nietos , bisnietos y demás familiares sus restos seran Inhumados hoy 17:00 hs en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162- TEL. 4219787.

SORIA DE ARAMAYO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. El Intendente municipal de Frías Arq. Luís Sergio Lecuona participa con dolor el fallecimiento de la tía de la Sub Contadora del municipio Norma Albornoz. Ruega oraciones en su memoria. Frías.

SORIA DE ARAMAYO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Personal de la Sec. de Economía del municipio de Frías, participan con dolor el fallecimiento de la tía de su compañera de trabajo Norma Albornoz. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YTURRE, LEONOR INOCENCIO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su esposa Olga Larrea, sus hijos Antonio, Timoteo , Estela, Zulma y Pedro, h.pol nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán Inhumados hoy 17:00 hs en el cementerio de Tintina. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162- TEL. 4219787.