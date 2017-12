Raed: "Siento orgullo por recibir esta distinción"

28/12/2017 -

En la fiesta del deporte, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero en el Nodo Teconológico, en la noche de ayer se premió a los deportistas por sus logros durante el 2017.

En este sentido el premio mayor se lo llevó el Club Atlético Mitre, por el ascenso al Torneo de la Primera B Nacional, quien fue reconocido como el mejor del año y obtuvo la Copa Diario EL LIBERALl, en tanto que la ciclista Natalia Vera, campeona Panamericana en México se quedó con la Copa Faped.

Al recibir la Copa Diario EL LIBERAL, en representación de Mitre, el presidente Guillermo Raed, expresó sus sensaciones y reveló sentirse muy orgulloso y felicitó a las autoridades por la puesta en escena.

"Me siento muy orgulloso de recibir esta distinción por un medio tan prestigioso como EL LIBERAL. Fue un año espectacular para Mitre, algo soñado que veníamos buscando desde hace tiempo. Logramos algo muy grande para la familia de Mitre, muchas gracias al Diario EL LIBERAL y al Círculo de Periodistas", fueron las palabras del dirigente.

"Este premio lo quiero compartir con el resto de la comisión directiva, porque esto es un trabajo en equipo", expresó Raed, que felicitó a los organizadores por el evento desarrollado

"Quiero brindar mis felicitaciones al Círculo de Periodistas por la fiesta que organizaron para todos los deportistas.

Gracias a Dios logramos algo histórico para la institución como haber ascendido a la B Nacional y por ello fuimos reconocidos en esta hermosa fiesta", añadió.

Por último, Raed habló sobre el futuro de su club. "Después haber logrado el ansiado ascenso, este año tenemos como objetivo inmediato conservar la categoría, en esta división que es muy complicada. Hemos reforzado nuestro plantel de acuerdo con las posibilidades presupuestarias. En este receso estamos viendo la posibilidad de reemplazar a Benítez, que está lesionado y sumar dos refuerzos que nos dé jerarquía".

Copa Faped

Por su parte, la ciclista de la ciudad de Beltrán, Natalia Vera se quedó con la Copa Faped (Federación Argentina de Periodistas Deportivos), logro que se le otorga a la segunda mejor deportista del año de la provincia, en la gran fiesta del deporte que se desarrolló anoche en Nodo Tecnológico en la ciudad de La Banda.

Luego de recibir su distinción, la campeona panamericana de ciclismo, ganó tres medallas de oro en México, agradeció al Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago de Estero por la distinción, y se mostró emocionada y feliz por haber recibido el premio.

Enseguida, Natalia Vera dijo: "Para mí estar esta noche (por anoche) aquí es algo muy importante y que el equipo de periodistas de Santiago me haya tenido en cuenta en varias premiaciones me puso muy feliz", contó.

La ciclista dijo que fue un 2017 muy positivo. "No sólo por la obtención de las tres medallas de oro en el Panamericano de México sino también por haber tenido buenos resultados en el campeonato del mundo. Se hizo una buena planificación de trabajo con mi entrenador Daniel Capella y por ello logramos los objetivos. Ahora se viene en marzo la fecha en Elite en Bolivia los juegos sudamericanos, en donde mi objetivo es poder quedar entre las tres primeras. Quiero agradecer a mi familia y a toda la gente que me apoyó y me apoya para seguir creciendo", concluyó.