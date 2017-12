El dólar, récord a $18,78 y el peso ya se devaluó un 18,9

Fotos CAUSA. Fuerte demanda de divisas por giros y vacaciones.

28/12/2017

El dólar trepó $0,18 a $18,78 para la venta, y renovó su máximo histórico en una plaza local con una persistente demanda.

Según un promedio realizado por el Banco Central, el billete cotizó a $18,28 para la punta compradora, y a $18,78 para la vendedora, en lo que fue el noveno día consecutivo con tendencia alcista.

En algunas entidades financieras, el dólar llegó a ser ofrecido a $18,80 y $18,82. En lo que va de diciembre, el peso se devaluó un 6,5% ya que el 30 de noviembre el dólar había cotizado a $17,62.

Durante la semana, la divisa norteamericana subió unos $0,45.

Operadores estimaron que la corriente compradora es impulsada por factores estacionales como la proximidad del período vacacional y cobertura por parte de bancos y empresas.

Para el economista Martín Tetaz, consultado por EL LIBERAL, "la suba es normal, estamos poco acostumbrados a que flote, por eso nos parece raro que el dólar suba o baje 5%. Si uno mira lo que ha sucedido en el año en realidad es poco. Deberíamos estar preocupados porque no suba más porque solo ha subido 15% desde inicios de año, con un contexto inflacionario del 24%. No preocupa. Hay que acostumbrarse a que el dólar baja y sube, estábamos a un dolar de $18 en la semana previa a las Paso bajó, ahora sube, es normal, no hay nada particular, en lo coyuntural tiene que ver con que diciembre es un mes de mucha demanda de divisa".