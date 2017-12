Mañana se conocerá al nuevo dueño de la Supercopa Liga de las Instituciones Friense

Fotos LOS DUEÑOS DE LA COPA. El equipo defensor del título es el elenco de Policía que lo consiguió en el 2016.

CHOYA, Choya (C). La Supercopa Liga de las Instituciones Friense llegará a su fin este viernes cuando se conozca al mejor de la temporada. El estadio que albergará las emociones será el Parque Municipal de la ciudad de Frías.

Encuentros

El fixture de encuentros arrancará a las 20 con el siguiente orden: Tránsito vs. La Bio; Técnica vs. Policía; Obras vs Social y Aoma vs. Comercio.

En esta jornada se jugarán la semifinal y final, instancias que arrojarán al flamante campeón de esta competencia que concitó la atención de una gran afición futbolera de la zona.

Se recuerda que el defensor del título es el elenco de Policía que consiguió el título en el 2016.