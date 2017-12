Bullrich lanzó "comando unificado" con 3 provincias del sur contra la RAM

28/12/2017 -

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó un "comando unificado" con provincias patagónicas para atender la problemática en torno a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y su "lucha insurreccional", aunque aclaró que "esto no puede caracterizarse como la construcción de un enemigo interno". La funcionaria señaló que también van a "convocar a la Justicia federal y provincial a este trabajo para que este fenómeno violento no crezca". El anuncio fue realizado tras una reunión en la sede de la cartera de la que participaron los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban, y de Gobierno y Justicia de Neuquén, Mariano Gaido. Bullrich definió a la RAM como "un grupo etnonacionalista que practica una violencia extrema" y "promueve una lucha insurreccional que no reconoce al Estado ni a la Constitución Argentina, ni a las provincias".