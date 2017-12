28/12/2017 -

Guerrieri consideró que el autódromo de Las Termas puede recibir a la Fórmula Uno porque tiene todos las condiciones que se necesita. "Me impresionó cuando lo hicieron, pero más aún el hecho de poder mantenerlo. Me enorgullece tener en mi país una pista de primer nivel y me llena de orgullo. Ojalá que siga creciendo el circuito y se lo siga promocionándo a nivel internacional", dijo.