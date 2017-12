Guerrieri destacó los logros del 2017

Fotos FIRMA. Esteban Guerrieri dejó un cuadro autografiado para Turismo.

El piloto de Mataderos Esteban Guerrieri, quien cerró la temporada del WTCC con un triunfo en Qatar con Honda y con el apoyo de la firma Las Termas de Santiago del Estero en su vehículo, estuvo de paso por la capital santiagueña y este periplo le confesó EL LIBERAL lo feliz que se sentía por haber tenido una buena temporada 2017, en donde de a poco pudo afianzarse en una categoría que le era nueva a nivel internacional.

"Cerré un año muy movido en lo deportivo. Creo que fue como una montaña rusa para mí este año con muchas oportunidad que fueron surgiendo de a poco y siempre con las ganas y la fe y de que estas chances salgan de la mejor manera. Por supuesto que le puse empeño, mucho trabajo y dedicación, y feliz por lograr los resultados deportivos importantes, que en definitiva son los resultados los que marcan y ponen la vara en un punto u otro y ello tiene un trabajo previo en la preparación en los equipos que competí tanto a nivel nacional como internacional. El automovilismo para mí es el trabajo en equipo e ir mejorando en todos los detalles que se pueda, y en el alto rendimiento hay que hacerlo un poquito cada día", consideró.

También este destacado, pero humilde piloto no ocultó que cuando llegó a WTCC, al principio le costó un poco adaptarse. "Fue algo nuevo y por suerte pude ganar en el arranque con el equipo Campos Racing. Luego hice una temporada regular, pero era todo una montaña rusa porque no tenía nada definido todo el año de entrada y paso a paso se fue dando mi continuidad en la categoría. En el final salté a un equipo oficial como Honda las últimas tres carreras, ganando también, y conociendo circuitos haciendo buena relación con la categoría en donde hacen mucha promoción y la imagen de cada piloto. En mi caso, a Latinoamérica con el "Bebu" Girolami, dejando bien a nuestro país. Estoy feliz también por haber hecho un podio en Las Termas, fue muy bueno porque lo hice con la marca de Las Termas en el auto, fue algo único, porque sé todo lo que la provincia hace con el deporte y la promoción de turismo y representar a la argentina me llenó de orgullo", indicó.

Consultado acerca de qué le deparará el 2018, Guerrieri dijo que está en etapa de negociación en estas minivacaciones. "Hay posibilidades de seguir en Honda u otra marca. Para la mitad de enero retomaré la parte física y más sólida en un plan de pruebas veré en dónde voy a correr, pero en febrero ya estaré arriba de un auto. Creo que hasta el 10 de enero voy a tener definido mi calendario. Espero que sea lindo y continúe con la marca Las Termas", contó.

Guerrieri dejó como mensaje: "Mi deseo para el 2018 es que cada uno pueda vivir de su pasión y con salud y amor que son las raíces de la vida", cerró.