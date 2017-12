La Superliga ya tiene su calendario

28/12/2017 -

La Superliga del fútbol argentino completó ayer el calendario de cara al primer semestre del próximo año con la reanudación fijada para el 26 de enero y cierre en la segunda semana de mayo, antes del Mundial de Rusia 2018. La presentación estuvo a cargo del titular de la Superliga, Mariano Elizondo, y el director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, junto con directivos de las cadenas de televisión de Turner y Fox, en un restaurante del barrio de Puerto Madero que tuvo la ausencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia. Según la prensa de "Chiqui" Tapia, el dirigente no pudo asistir por una manifestación en Ezeiza que le impidió llegar a horario a una conferencia de prensa estipulada a las 13. "El calendario para esta segunda parte contempla horarios favorables para todos, con esfuerzo de la gente de la televisión. Cuando pase el horario de verano, muchos equipos que en la primera parte no lo hicieron, jugarán a las 11 de la mañana del domingo", avisó Elizondo antes de dar a conocer las fechas. Fecha 13: Viernes 26 de enero: 19, Tigre-Banfield; Godoy Cruz de Mendoza-Chacarita; 21.15, Talleres de Córdoba-San Lorenzo. Sábado 27 de enero: 17, Newell's Old Boys-Arsenal; Defensa y Justicia- Vélez; 19.15, Lanús- Patronato de Entre Ríos; 21.30, Boca Juniors-Colón de Santa Fe. Domingo 28 de enero: 17, Olimpo de Bahía Blanca-Belgrano de Córdoba; Argentinos Juniors- San Martín de San Juan; 19.15, Unión de Santa Fe-Racing; 21.30, Huracán-River. Lunes 29 de enero: 19, Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central; Atlético Tucumán-Temperley; 21.15: Independiente-Estudiantes de La Plata. Fecha 14: Viernes 2 de febrero: 19, Patronato-Godoy Cruz; Argentinos Juniors-Defensa y Justicia; 21.15, Belgrano-Lanús. Sábado 3 de febrero: 17, Banfield-Atlético Tucumán; Rosario Central- Unión; 19.15, River- Olimpo; 21.30, Colón-Independiente. Domingo 4 de febrero: 17, Arsenal-Gimnasia; Estudiantes-Newell's Old Boys; 19.15, San Lorenzo-Boca; 21.30, Racing-Huracán. Lunes 5 de febrero: 19, Chacarita-Vélez; Temperley-Talleres; 21.15, San Martín-Tigre. Fecha 15: Viernes 9 de febrero: 19, Unión-Arsenal; Defensa y Justicia-Chacarita; 21.15, Newell's Old Boys-Colón. Sábado 10 de febrero: 17, Gimnasia- Estudiantes; Vélez-Patronato; 19.15, Olimpo-Racing; 21.30, Independiente-San Lorenzo. Domingo 11 de febrero: 17, Talleres-Banfield; Godoy Cruz- Belgrano; 19.15, Boca-Temperley; 21.30, Lanús-River. Lunes 12 de febrero: 19, Tigre-Argentinos; Atlético Tucumán-San Martín; 21.15, Huracán-Rosario Central. Fecha 16: Viernes 16 de febrero: 19, Estudiantes-Unión; Racing- Lanús; 21.15, Belgrano-Vélez. Sábado 17 de febrero: 17, Argentinos-Atlético Tucumán; San Lorenzo-Newell's; 19.15, Rosario Central-Olimpo; 21.30, Temperley-Independiente. Domingo 18 de febrero: 17, Arsenal- Huracán; San Martín-Talleres; 19.15, River-Godoy Cruz; 21.30, Banfield-Boca. Lunes 19 de febrero: 19, Tigre-Defensa y Justicia; Patronato-Chacarita; 21.15, Colón-Gimnasia. Fecha 17: Viernes 23 de febrero: 19, Huracán-Estudiantes; Olimpo-Arsenal; 21.15: Godoy Cruz-Racing. Sábado 24 de febrero: 17, Defensa y Justicia-Patronato; Lanús-Rosario Central; 19.15, Vélez-River; 21.30, Atlético Tucumán-Tigre. Domingo 25 de febrero: 17, Independiente-Banfield; Chacarita-Belgrano; 19.15, Boca-San Martín; 21.30, Unión- Colón. Lunes 26 de febrero: 19, Newell's-Temperley; 19.10, Talleres- Argentinos; 21.15, Gimnasia- San Lorenzo Fecha 18: Viernes 2 de marzo: 19, Belgrano- Patronato; Arsenal-Lanús; 21.15, Colón-Huracán. Sábado 3 de marzo: 17, Temperley-Gimnasia; San Lorenzo- Unión; 19.15, Tigre-Talleres; 21.30, Rosario Central-Godoy Cruz. Domingo 4 de marzo: 17, Banfield-Newell's; Atlético Tucumán- Defensa y Justicia; 19.15: Racing-Vélez; 21.30, River-Chacarita. Lunes 5 de marzo: 19, Estudiantes- Olimpo; San Martín-Independiente; 21.15, Argentinos- Boca. Fecha 19: Viernes 9 de marzo: 19, Godoy Cruz-Arsenal; Gimnasia-Banfield; 21.15, Talleres-Atlético Tucumán. Sábado 10 de marzo: 17, Olimpo-Colón; Chacarita-Racing; 19.15, Boca-Tigre; 21.30, Patronato- River. Domingo 11 de marzo: 17, Huracán-San Lorenzo; Lanús-Estudiantes; 19.15, Vélez- Rosario Central; 21.30, Independiente- Argentinos. Lunes 12 de marzo: 19, Defensa y Justicia- Belgrano; Unión-Temperley; 21.15, Newell's-San Martín. Fecha 20: Viernes 16 de marzo: 19, Rosario Central-Chacarita; 21.15, Colón-Lanús. Sábado 17 de marzo: 13.15, Temperley-Huracán; Argentinos-Newell's; 15.30, San Martín-Gimnasia; 17.45, San Lorenzo-Olimpo; 20, Talleres-Defensa y Justicia. Do mingo 18 de marzo: 11, Racing-Patronato; 13.15, Arsenal-Vélez; 15.30, Estudiantes- Godoy Cruz; 17.45, River- Belgrano; 20, Atlético Tucumán- Boca. Lunes 19 de marzo: 19, Banfield-Unión; 21.15, Tigre-Independiente. Fecha 21: Viernes 30 de marzo: 19, Huracán-Banfield; 21.15, Belgrano- Racing. Sábado 31 de marzo: 13.15, Newell's-Tigre; Vélez- Estudiantes; 15.30, Gimnasia-Argentinos; 17.45, Unión-San Martín; 20, Independiente-Atlético Tucumán. Domingo 1 de abril: 11, Defensa y Justicia-River; 13.15, Chacarita-Arsenal; 15.30; Patronato-Rosario Central; 17.45, Boca-Talleres; 20, Lanús-San Lorenzo. Lunes 2 de abril: 19, Olimpo-Temperley; 21.15, Godoy Cruz-Colón. Fecha 22: Viernes 6 de abril: 19, Tigre- Gimnasia; 21.15, Argentinos- Unión. Sábado 07 de abril: 13.15, Temperley-Lanús; Rosario Central-Belgrano; 15.30, Colón- Vélez; 17.45, Banfield-Olimpo; 20, Boca-Defensa. Domingo 8 de abril: 11, San Lorenzo-Godoy Cruz; 13.15, San Martín-Huracán; 15.30, Atlético Tucumán- Newell's; 17.45, Talleres-Independiente; 20, Racing-River. Lunes 9 de abril: 19, Arsenal-Patronato; 21.15, Estudiantes-Chacarita. Fecha 23: Viernes 13 de abril: 19, Gimnasia-Atlético Tucumán; 21.15: Huracán-Argentinos. Sábado 14 de abril: 13.15, Olimpo- San Martín; Godoy Cruz-Temperley; 15.30, Lanús-Banfield; 17.45, Belgrano-Arsenal; 20, Defensa y Justicia-Racing. Domingo 15 de abril: 11, Unión-Tigre; 13.15, Patronato-Estudiantes; 15.30, Chacarita-Colón; 17.45, River- Rosario Central; 20, Independiente- Boca. Lunes 16 de abril: 19, Newell's-Talleres; 21.15, Vélez- San Lorenzo. Fecha 24: Viernes 20 de abril: 19, Argentinos- Olimpo; 21.15, Estudiantes- Belgrano. Sábado 21 de abril: 13.15, San Martín- Lanús; Temperley-Vélez; 15.30, Talleres- Gimnasia; 17.45, Banfield-Godoy Cruz; 20, San Lorenzo-Chacarita. Domingo 22 de abril: 11, Tigre- Huracán; 13.15, Rosario Central- Racing; 15.30, Atlético Tucumán- Unión; 17.45, Arsenal-River; 20, Boca-Newell's. Lunes 23 de abril: 19, Colón-Patronato; 21.15, Independiente-Defensa y Justicia. Fecha 25: Viernes 27 de abril: 19, Chacarita-Temperley; 21.15, Godoy Cruz-San Martín. Sábado 28 de abril: 13.15, Vélez-Banfield; Defensa y Justicia-Rosario Central; 15.30, Newell's-Independiente; 17.45, Lanús-Argentinos; 20.00: Huracán-Atlético Tucumán. Do mingo 29 de abril: 11, Gimnasia-Boca; 13.15, Patronato- San Lorenzo; 15.30, Belgrano- Colón; 17.45, River-Estudiantes; 20, Racing-Arsenal. Lunes 30 de abril: 19, Unión-Talleres; 21.15, Olimpo-Tigre. Fecha 26: Viernes 4 de mayo: 19, San Martín-Vélez; 21.15, San Lorenzo- Belgrano. Sábado 5 de mayo: 13.15, Argentinos-Godoy Cruz; Arsenal-Rosario Central; 15.30, Newell's-Defensa y Justicia; 17.45, Talleres-Huracán; 20, Atlético Tucumán-Olimpo. Domingo 6 de mayo: 11, Temperley- Patronato; 13.15, Independiente- Gimnasia; 15.30, Tigre-Lanús; 17.45, Boca-Unión; 20, Estudiantes- Racing. Lunes 7 de mayo: 19, Banfield-Chacarita; 21.15, Colón- River. Fecha 27: Por reglamento no fue programada ante la posibilidad de que varios equipos peleen en esa instancia por el título y por mantener la categoría. Los partidos que contempla la última jornada son: Lanús-Atlético Tucumán; Olimpo-Talleres; Chacarita- San Martín; Godoy Cruz-Tigre; Belgrano-Temperley; Rosario Central-Estudiantes; Racing- Colón; Defensa y Justicia-Arsenal; Patronato-Banfield; Unión- Independiente; Huracán-Boca; River-San Lorenzo; Gimnasia- Newell's; Vélez-Argentinos.