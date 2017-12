Fotos Dictaron la prisión preventiva para el femicida del barrio Villa Yanuzzi

28/12/2017 -

Raúl Orlando Costilla, el anciano que asesinó a su esposa de dos disparos, continuará privado de su libertad después de que el juez de Control y Garantías de La Banda resolviera dictar la prisión preventiva en su contra. La medida fue dispuesta ayer en una audiencia que se desarrolló en el Centro Judicial de la vecina ciudad. Costilla fue detenido el pasado 25 de noviembre, aquella jornada discutió con su esposa María Gladis Ibáñez, (85), en el inmueble que ambos compartían en el barrio bandeño Villa Yanuzzi. El incidente terminó de forma trágica, el hombre habría agredido a la mujer y luego le efectuó dos disparos a quemarropa que impactaron en un brazo y en el rostro, provocándole la muerte en el acto. El acusado padece sordera y por su edad tiene dificultades para movilizarse, pero el Cuerpo Médico Forense habría establecido que comprende la criminalidad de sus actos, aunque por la fragilidad de su salud no era conveniente que permaneciera detenido en una dependencia policial. En una audiencia previa el Dr. Ordóñez Ducca había dispuesto el arresto domiciliario para Costilla, pero su abogado defensor, Dr. Rodolfo Suárez Navarro, propuso su casa para que cumpliera allí su arresto, dado que el imputado no podía regresar a su domicilio. Después de que s e cumpliera el primer mes de detención, la fiscal del caso, Dra. Marta Elena Ovejero solicitó la prisión preventiva para el femicida, requerimiento que fue acompañado en la audiencia por el abogado querellante, Dr. Lucas Vieyra Ortiz. Argumentos Desde la Fiscalía se argumentó que aún restan producir importantes evidencias, pericias psicológicas y psiquiátricas, por lo que entendían que Costilla debía continuar privado de su libertad. Cabe recordar que aún resta establecer el móvil del crimen, aunque todo indica que habría sido una discusión por dinero el detonante del crimen. Por parte de la defensa no hubo oposición ya que entienden que también es necesario concretar las pericias pertinentes para establecer el estado mental del acusado, a los fines de trazar una estrategia de defensa. En consecuencia, el juez de Control y Garantías dictó la prisión preventiva en contra Costilla, a la espera de que se concreten las pericias correspondientes y se puedan analizar sus resultados.