Con Cristóbal López preso, Ingrid Grudke confirmó que se separó del empresario

28/12/2017 -

Ingrid Grudke ya no está más en pareja con el empresario kirchnerista Cristóbal López. A días de haber sido detenido y encarcelado, la modelo se despegó de López al asegurar en Intrusos: "Yo no tengo nada que ver con sus cosas, soy Ingrid sola. Simplemente fui su pareja, entonces, vivo mi vida". Ante la repregunta del periodista sobre por qué se refería al empresario en pasado, respondió: "Bueno, estoy separada"."Me conocen, saben cómo soy, me enamoré de una persona. Uno tiene sentimientos, no soy víctima ni culpable, siempre viví intensamente y en el momento. No siento que tenga que dar explicaciones. Nadie es santo en el país ni en el mundo y el único que puede juzgarme es Dios. Yo hablaba de lo que yo sentía, que sentía que me culpan por querer a alguien", agregó. Los rumores que hacían referencia a una crisis de pareja venían sonando desde hacía un tiempo, pero ninguna de las dos partes se había referido al tema: "De esta relación no hablo más", fue lo único que atinó a decir ella en "El diario de Mariana", a fines de noviembre. Actualmente, Ingrid se encuentra en Mar del Plata, haciendo temporada con la obra de teatro "Como el culo", con Marcelo de Bellis, Walter Quiroz, Diego Reinhold, Nicolás Scarpino, Gonzalo Suárez y Ariel Basaldúa.