Video | La modelo Vanesa Carbone grabó a un hombre que la estaba acosando cuando se encontraba en un shopping

28/12/2017 -

A través de las redes sociales, Calu Rivero y Maju Lozano denunciaron situaciones de acoso. Ahora, Vanesa Carbone utilizó este mismo medio para contar una experiencia desagradable que le tocó vivir el martes pasado en un shopping de Palermo. La panelista de A24 denunció que un hombre la persiguió por el centro comercial alrededor de 15 minutos.

Según su testimonio, cuando no le quedaron dudas de que el hombre tenía una actitud extraña, decidió filmarlo y finalmente denunciarlo ante el personal de seguridad.

En el video se puede ver al hombre que ella denuncia por acoso, vestido con una camisa a cuadros y una mochila azul.

Carbone dijo que la policía le ordenó que se retirara.

‘Un momento de mie... sentir que te siguen y entrás a uno, dos, tres locales esperando que se vaya y no. Sigue ahí, esperando. No salí del shopping hasta sentirme segura. Ahí lo pueden ver, simulando que utiliza su celular cuando advierte que yo detengo mi marcha y tomo mi celular’, dijo.

Maju Lozano contó a través de su cuenta en Twitter que vivió una situación de índole similar, cuando un hombre le tocó la espalda en un restaurante (ver nota aparte).

‘Todavía nos falta mucho para aprender: todavía muchos no entendieron que no es no. No lo sé. Siento impotencia por mí, por todas y por todos los que miraban y no hicieron nada’.

‘No al acoso callejero’, agregó.

Una semana donde varias figuras del espectáculo argentino denunciaron ser víctimas de acoso sexual.