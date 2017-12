El apoyo de Calu Rivero a Maju tras el difícil momento vivido

28/12/2017 -

Calu Rivero fue una de las famosas que se solidarizaron con Maju a través de las redes sociales. La actriz compartió algunos de los tuits de la conductora y utilizó el hashtag #NoEsNo para resaltar el posteo que aseguraba que aún faltaba mucho por aprender.

Casualmente, la actriz había realizado un posteo hace unas horas en referencia al tema: "El amor solo existe si se expresa, si se comunica. Son días de inmenso amor gracias a ustedes que me están apoyando y me lo hacen saber. Eternamente gracias", puso junto con una foto de ella, y agregó: "#NoEsNo es expresión de amor colectivo, pero también de amor propio".

Hace unas semanas se reavivó la polémica entre Rivero y Juan Darthés, luego de que ella se refiriera a su partida de la novela Dulce Amor, en 2009, de la cual era protagonista junto con el actor.

"Yo dejé que hablasen mucho, me fui calladita y dejé que digan ‘la tonta que deja una serie’, y yo no tenía las armas suficientes para hablar, pero ahora me siento súper segura y equilibrada, después de años de terapia, pero lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación", dijo.