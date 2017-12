Del Sel negó acoso sexual a Silvia Pérez

28/12/2017 -

La periodista cordobesa Silvia Pérez Ruiz sorprendió al denunciar, a través de su cuenta de Twitter, a Miguel Del Sel por acoso. En el marco de la muerte de Lito Cruz, la mujer aseguró que el actor la había tocado y reveló que el humorista de Los Midachi la manoseó durante una entrevista.

Días más tarde, tuvo un cruce en vivo en un programa radial con Del Sel, que ayer reprodujeron en Confrontados.

Pérez Ruiz: Alguien me preguntó ‘¿Por qué no lo entrevistás más a Miguel Del Sel?’. Porque la pasé mal. A mí no me gusta llegar a una nota y que me toquen el culo. Sentí como un roce, pero yo nunca dije manoseo. No lo entrevisto más porque no quiero pasar por eso de nuevo.

Del Sel: Yo, llegar a mi casa y leer en títulos ‘Denunciado por abuso sexual’, no te creas que es fácil. Habrá habido bromas, pero lo hemos hecho con 10 mil movileras y movileros, y tratamos (los integrantes de Midachi) de ser simpáticos. Si te cayó mal, habrá sido una broma. Yo ni me acuerdo de esa nota.

Pérez Ruiz: Bueno, vos decís que fue en el plano del chiste y yo lo que te voy a decir es ‘Bueno, cuidado con algunos chistes’.

Del Sel: Nosotros estamos en un rubro que tenemos que hacer reír. Tratamos de meter un poco de chispas, de hacer algo distinto, de provocar lo que vendemos en teatro. Es una cosa lógica.