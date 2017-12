Sol Pérez, sola, sin novio a la vista y plenamente dedicada a "La isla encantada", la comedia en la que debutó como actriz

28/12/2017 -

Sol Pérez disfruta de Carlos Paz, ciudad cordobesa donde debutó como actriz en la comedia "La isla encantada" junto con Pedro Alfonso, Fredy Villarreal, Nazareno Casero, Marcelo Polino, el "Bicho" Gómez y Consuelo Peppino.

"La Chica del Tiempo", como la conocen, está feliz por estos momentos de bonanza que hay en su vida profesional, más aún ahora que se prueba como actriz. Así lo expresó al periodista Gustavo Anzani, enviado especial de Canal 7 y EL LIBERAL a la villa cordobesa.

"Siempre me preparo con mucha alegría, intentando dejar todo, como en cada laburo. Uno tiene que hacer cada trabajo pensando que puede ser el último y pensando que puede ser la oportunidad de su vida", resaltó Sol.

Desde el pasado lunes 25, "La Sobri de Pérez" sube al escenario del Teatro del Lago para dar rienda suelta a su talento en un personaje hecho a su medida. "Disfruto mucho, creo que lo más lindo es disfrutar y vivir intensamente cada momento de la vida", resaltó la bella mujer.

Por otra parte, confirmó que no está en pareja, que su "corazón está solo", aunque puntualizó que "estoy sola y abocada al laburo, a la obra y no quiero gastar el tiempo en otra cosa que no sea el trabajo, que es lo principal en este momento de mi vida".

Antes de ShowMatch, Sol tuvo un romance con el jugador de fútbol Jeremías Carabelli. Además, hubo rumores de romances con el delantero Lucas Alario, el actor Vico D’Alessandro y el bailarín Fernando Bertona. Luego, la señalaron como la tercera en discordia en la separación de "Pampita" Ardohain y "Pico" Mónaco. Hasta el momento se ha mantenido muy reservada con respecto de su vida íntima. Pero, tal como lo ha sostenido en todo momento su preocupación hoy es el trabajo, además de llevar adelante una carrera como actriz junto a un elenco de enormes comediantes, con quienes seguramente enriquecerá está nueva faceta que encara en su vida: la actuación. Su corazón, quizás después. Su trabajo es la prioridad.