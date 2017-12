El diariero del caso Nisman trabaja en el Ministerio de Modernización

-

El gobierno nacional confirmó que el dueño del puesto de diarios del edificio de Puerto Madero en el que vivía el fiscal Alberto Nisman es empleado del Ministerio de Modernización -tal como había declarado ante la Justicia- desde marzo de 2016.

Así lo había dicho A.J.Z. cuando declaró la semana pasada como testigo en la fiscalía federal que investiga la muerte de Nisman. Su testimonio, al que tuvo acceso Infobae, generó dudas por sus contradicciones sobre el puesto de diarios. Y llamó la atención la mención al presidente Mauricio Macri.

"Yo le pedí al Presidente que me dé trabajo porque estoy fundido. A Mauricio Macri. Lo agarré en la calle. No era presidente en ese momento. Después me llamaron", declaró.

Desde el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, confirmaron que A.J.Z trabaja allí desde marzo de 2016 en el área de mantenimiento, porque es plomero, y que fue convocado porque estaba en una base de datos de empleados para tomar, según información de Infobae.

"Va siempre a trabajar, tenemos buenas referencias y no tiene antecedentes penales", agregó una fuente que sostuvo que A.J.Z. fue convocado cuando al inicio de la nueva gestión se decidió arreglar el edificio donde está el Ministerio, en la calle Roque Sáenz Peña al 500.

El testigo se desempeña bajo la modalidad de contrato conocido en el Estado como "artículo 9". Se trata de un contrato anual que conserva los beneficios de los empleados que están en planta permanente.

Te puede interesar: Mueren cinco personas al volcar en ruta 34 colectivo de un tour de compras

"Tengo miedo de perder mi trabajo por esto", dijo A.J.Z. en su declaración, lo que repitió varias veces.

El dueño del puesto de diarios dijo también que fue convocado por una persona de apellido Gowland y cuyo nombre de pila no recordaba si era Ricardo u Oscar. En el Ministerio señalaron que se trata de Juan Gowland, asesor de Ibarra y hermano de Alberto Gowland, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

"Gowland estaba a cargo del armado de los equipos del Ministerio y pudo haberlo llamado él", precisaron en la cartera de Ibarra.

Con la confirmación de Modernización, toma fuerza el segmento de la declaración que menciona a Macri. A la base de datos de empleados se llega por otros empleados o funcionarios. En este caso, el puestero pudo haber llegado a ese listado tras el pedido al Presidente.

Antes de trabajar en el Estado, A.J.Z. era monotributista para poder trabajar como diariero. Según los documentos que aportó ante el fiscal Taiano, el puesto de diarios arrancó en 2005 en el barrio de La Boca y se mudó a Puerto Madero en 2009.